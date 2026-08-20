중국 해경 연구진, 남중국해 ‘드론’으로 무장한 무인 요새화 제안

중국 해안경비대가 남중국해 분쟁지 섬과 암초를 드론(무인기·무인정)과 로봇으로 무장한 무인 요새로 구축해야 한다고 제언했다.

20일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 국영기업 조선산업공사가 발행하는 무기산업·군사기술 학회지인 ‘지휘통제 및 시뮬레이션’ 7월호에 인간 병사 대신 기계들이 협동하는 편대가 해양에서 방어를 담당하는 구상의 논문이 실렸다.

논문은 중국의 해경사관학교 격인 해경학원 함정지휘학과와 다롄해사대 해양전기공학과 연구진이 공동 집필한 것이다. 논문은 섬과 암초로 이뤄진 복잡한 해상 환경에서 수상·공중·수중 드론을 기반으로 한 무인 방어 시스템을 제안했다.

논문 저자들은 러시아·우크라이나 전쟁에서 무인 전투기가 해상 전투의 판도를 근본적으로 바꾸는 양상이 나타났다고 지적했다.

논문은 “우크라이나는 마구라 V5와 같은 무인 수상함을 활용한 비대칭 전력을 구축해 저비용으로 러시아 함대를 집중 공격할 수 있게 됐다”며 “기존의 대형 유인 함정이 무인 함정의 집중 공격에 얼마나 취약한지 명확히 드러냈다”고 밝혔다.

마구라 V5는 우크라이나가 개발한 해상 무인정으로 2024년 3월 흑해에서 러시아 초계함을 격침시켜 주목받았다. 전쟁의 판도를 바꿨다고 평가된다.

논문은 “해협이 좁아 병력 배치가 제한되고 주요 탐지 사각지대가 발생하는 섬과 암초 지역에서는 무인정에 의한 공격에 취약하다”고 전했다. 이어 논문은 무인 항공기·수상정 등을 활용한 ‘무인 방어’로 ‘무인 공격’에 대응해야 한다고 제언하고, 중국이 지난해 7월 남중국해 북부에서 수상·공중·수중 드론 시험을 실시한 사례를 언급했다.

로이터통신은 앞서 위성사진업체 벤토르의 위성사진을 분석해 남중국해 영유권 분쟁지인 파라셀 군도(중국명 시사군도, 베트남명 호앙군도)에 인공섬을 조성하기 위한 길이 6㎞ 규모의 1단계 매립공사를 완료했다고 보도했다.