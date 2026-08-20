중국 외교부, 선전 APEC 계기 북·미 정상회담 가능성에 ‘논평 없음’

중국 외교부가 11월 중국 선전에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상회담이 열릴 가능성에 대해 구체적 정보가 없다며 답하지 않았다.

린젠 중국 외교부 대변인은 20일 정례 브리핑에서 오는 11월 선전 APEC 정상회의 계기 북·미 정상회담 개최 가능성에 대해 주최국으로서 논평을 해달라는 요청을 받자 “구체적인 정보를 파악하고 있지 않으며, 논평하지 않겠다”고 말했다.

린 대변인은 APEC 정상회의 계기 한·중 정상회담이 열릴 가능성에 대해서는 “적절한 시기에 소식을 발표하겠다“며 ”중국은 올해 APEC 정상 비공식회의를 주최하는 것을 계기로 한국을 포함한 각 측과 손잡고 아시아·태평양 공동체를 함께 구축하고, 나아가 세계의 평화와 발전에 새로운 동력을 불어넣기를 원한다”고 답했다.

도널드 트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만난 자리에서 ‘김정은 북한 국무위원장과 연내에 만날 것으로 예상하느냐’는 질문을 받자 “그럴 것”이라고 답했다.

월스트리트저널(WSJ)은 앞서 트럼프 대통령이 이르면 올가을 김 위원장과 회담을 할 수 있도록 참모진을 재촉하고 있으며, 다음 아시아 방문 때 김 위원장과 대면 회담하는 방안을 비공개로 논의했다고 보도했다. ‘아시아 방문’으로는 11월 선전에서 개최되는 APEC 정상회의가 유력하게 거론되고 있다.

앞서 방한 중인 왕이 중국 외사판공실 주임 겸 외교부장은 조현 외교장관과의 회담에서 중국의 북·미 정상회담 중재 여부를 두고 “그것은 북한과 미국 사이에 결정할 일이며, 특히 미국은 오랫동안 유지해온 대북 적대 정책을 바꿔야 한다”고 말했다.