이태한 특검, 법무부·대검·경찰청 예방…‘선관위 특검팀’ 구성 본격화

6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사가 20일부터 법무부와 대검찰청, 경찰청을 잇달아 예방한다. 이 특검은 앞서 선관위 의혹을 수사했던 검·경 합동수사본부 인력을 파견받는 데 협조를 구하며 특검팀 구성에 본격 착수했다.

이 특검은 이날 오후 경기 과천시 법무부 청사를 찾아 이진수 법무부 차관, 이응철 검찰국장과 면담했다. 이 특검은 법무부 청사에 들어가면서 취재진에게 “훌륭하신 검사님들을 특검에 모시기 위해 제가 구체적으로 명단을 작성했고 협조를 요청하기 위해 직접 방문했다”며 “받아들여질지는 검찰 내부 사정이 있겠지만 잘 협조해서 꼭 지원받도록 하겠다”고 말했다.

이 특검은 오는 21일 오전에는 서울 서초구 대검찰청을 찾아 현재 검찰총장 직무를 대행하는 박규형 대검 기획조정부장과 면담한다. 같은 날 오후에는 서울 서대문구 경찰청을 찾아 유재성 경찰청장 직무대행과 홍석기 국가수사본부장을 만날 계획이다. 전날에는 합수본부장인 김태훈 서울중앙지검 3차장검사를 만나 사건 이첩과 인력 파견 등을 논의했다.

검·경 합수본은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태, 노태악 전 중앙선관위원장과 직원들의 외유성 해외 출장 의혹, 선관위 간부 친인척 채용비리 등을 수사해왔다. 이 특검은 합수본에서 수사를 맡았던 검사와 사법경찰관을 파견받아 수사를 이어갈 것으로 보인다. 이 특검은 “(특검법상 수사 대상인) 12가지 의혹이 있는데 특검보가 지정되면 담당 분야를 세분해서 진행할 것”이라며 “어느 한 부분도 소홀함 없이 모든 부분에 대해 조사하도록 하겠다”고 말했다.

이 특검은 자신을 보좌하며 수사 실무를 지휘하는 특검보 인선에 대해 “훌륭한 특검보님을 물색하기 위해 어제 대한변호사협회 회장님을 직접 예방했다”며 “회장님이 전국 변회에 모집 공고를 해서 후보를 추천해 주시면 제가 가진 풀(후보군)과 합쳐서 최고 훌륭한 열 분을 추려 대통령실에 (추천을) 보내는 것으로 준비하고 있다”고 말했다.

이 특검은 특검팀 사무실 마련에 대해선 “사무실이 급히 구해지지 않는다면 다음주 중에는 임시 사무실이라도 정해 외관을 갖추고 최소 규모라도 특별수사관 몇 분이라도 올 것”이라며 “하나하나 확실히 수사 방향을 정하고 계획을 세우기 위해 준비하고 있다”고 말했다.

선관위 특검팀은 특검 1명과 특검보 5명, 파견검사 20명 등 최대 166명 규모로 구성된다. 최대 20일간의 준비 기간을 거쳐 90일간 수사할 수 있다. 수사기간은 30일씩 2차례 연장할 수 있어 최장 150일이다.