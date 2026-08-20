비대면진료 플랫폼 ‘약 장사’ 막는다···‘닥터나우 방지법’ 국회 통과

비대면진료 플랫폼이 의약품 도매업을 겸업하는 것을 제한하는 약사법 개정안, 이른바 ‘닥터나우 방지법’이 20일 국회 본회의를 통과했다. 이로써 비대면진료 플랫폼의 편법적 영업 행태에 제동이 걸릴 것으로 보인다.

국회는 이날 본회의를 열고 약사법 개정안을 의결했다. 재석 의원 178명 가운데 찬성 95명, 반대 34명, 기권 49명으로 가결됐다.

이번 개정안은 2024년 국회 보건복지위원회 소속 김윤 더불어민주당 의원이 처음 발의한 법안을 토대로 마련된 보건복지위원회 대안이다. 현재 비대면진료 플랫폼 가운데 의약품 도매업을 함께 하는 업체는 닥터나우가 유일해 개정안은 ‘닥터나우 방지법’으로도 불린다.

닥터나우의 의약품 도매업을 둘러싼 논란은 국정감사에서도 여러 차례 제기됐다. 닥터나우는 2024년 3월 의약품 도매업체 비진약품을 설립하며 도매업에 진출했다. 이후 자사 도매업체에서 100만원 상당의 의약품 ‘필수 패키지’를 구매한 약국에 제휴 약국 지위를 부여하고, 플랫폼에서 ‘나우(NOW) 조제확실’ 표시를 붙여준 사실이 지난해 국정감사에서 드러나 논란이 됐다.

현행 약사법은 제약사나 의약품 도매상 등이 약국이나 의료기관에 경제적 이익을 제공해 특정 의약품의 공급·조제 등을 유도하는 리베이트 행위를 금지하고 있다. 닥터나우의 영업 방식 역시 자사 도매업체에서 의약품을 구매한 약국에 플랫폼상 혜택을 제공한다는 점에서 사실상의 리베이트에 해당할 수 있다는 지적이 제기돼왔다.

닥터나우는 논란이 된 영업 방식을 일부 수정했지만, 이후에도 자사 도매몰에서 판매하는 의약품을 구매한 약국에 ‘재고확실’ 표시를 제공하는 방식으로 구매를 유도한다는 지적을 받았다. 환자와 약국을 연결하는 플랫폼이 의약품 공급까지 맡을 경우 플랫폼의 중개 기능을 이용해 자사 도매업체의 매출을 늘릴 수 있다는 이해충돌 우려도 제기됐다.

보건복지부는 이 같은 편법 영업을 근본적으로 차단하려면 비대면진료 플랫폼의 의약품 도매업 겸업 자체를 제한해야 한다고 보고 개정안에 힘을 실어 왔다. 국회 보건복지위에서도 여야가 법안 취지에 공감하면서 상임위 문턱은 비교적 수월하게 넘었다. 그러나 벤처업계와 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 일부 의원들이 반발하면서 본회의 상정이 미뤄져 왔다.

벤처업계는 사업자의 영업 자유와 혁신을 과도하게 제한하는 규제라며 반발하고 있다. 벤처기업협회와 코리아스타트업포럼 등은 “과거 ‘타다 금지법’을 떠올리게 한다”며 “약사법과 의료법 등 현행법으로 사후 규제하고 처벌할 수 있는 문제에 대해 사업 자체를 금지하는 것은 과도하다”고 주장해왔다.

복지부는 이날 개정안 통과와 관련해 “의약품의 오·남용을 예방하고 건전한 의약품 유통 및 판매질서 확립에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.