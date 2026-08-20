SK하이닉스 1인당 약 현금 3억원·주식 4억원 받는다···노사 ‘성과급 60% 자사주 지급’ 잠정합의

SK하이닉스 노사가 성과급 체계를 전액 현금 지급에서 ‘주식 60%, 현금 40%’로 개편하는 내용의 입금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 마련했다.

SK하이닉스 노조는 20일 오후 긴급 임시대의원대회를 열고 ‘2026년 임단협 잠정합의안’을 구성원에게 설명했다.

잠정합의안에 따르면 성과급인 초과이익분배금(PS)의 40%는 당해 연도에 현금으로 지급하고, 나머지 60%는 자사주로 지급한다.

이는 지난해 노사가 영업이익의 10%를 재원으로 하여 상한을 폐지하는 것을 골자로 하는 10년 간 유효한 성과급 합의를 도출하고, PS를 전액 현금(80%는 첫 해, 나머지 20%는 2년 간 지금)으로 주기로 한 데서 달라진 것이다.

SK하이닉스의 올해 영업이익 전망치(250조원)를 기준으로 하면 성과급 재원은 25조원 규모다. 이를 전체 임직원(약 3만5000명) 숫자로 나누면 1인당 평균 PS는 약 7억원(세전)이다. 개편된 성과급 체계에 따르면 1인당 현금 수령액은 2억8000만원, 자사주로 받는 금액은 약 4억2000만원이다.

PS로 지급되는 주식 중 40%는 당해 매도 가능하며 20%는 2년에 걸쳐 10%씩 이연 지급한다. 또한 내년 초 자사주로 지급되는 2026년도분 PS에 대해선 구성원이 원할 경우 최대 80%까지 현금으로 수령할 수 있다. 노사는 또 임금인상률 6.3%에 합의했으며, 기혼 구성원의 주택자금 대출 한도를 기존 1억원에서 2억원으로 상향하기로 했다.

SK하이닉스 사측은 이번 잠정합의안에 대해 “현금 보상 중심의 구조를 넘어 구성원과 회사, 주주가 장기 성장의 방향을 함께 바라볼 수 있는 기반을 다졌다”고 밝혔다. 회사는 “성과급 제도는 구성원이 주주와 함께 성장한다는 의미를 담아 이해관계자들의 가치를 균형 있게 정렬하는 방향으로 보완했다”며 “전체 성과급의 60%를 주식 지급 기준으로 삼되, 주식 규모 및 지급 방식에 대해서는 선택권을 부여해 희망할 경우 100%까지 설정할 수 있게 했다”고 설명했다.

SK하이닉스는 주가 변동에 대비해 주식 수를 산정할 때 실적 발표일과 PS 현금 지급일, 주식 지급일 등 3개 시점의 종가 중 가장 낮은 값을 기준으로 적용하는 등 보완책도 마련했다고 밝혔다. 주식 지급 다음 날 주가 하락 시 주식거래가 어려운 교대 근무자들을 고려해 차액 보전 장치도 마련했다. 주식 지급 첫날의 종가를 기준으로 해당 주식의 총가치가 원래 지급하기로 한 성과급 금액보다 낮을 경우 그 차액만큼을 보전한다는 설명이다.

이번 잠정합의안에는 경영 위기 발생 시 노사가 함께 대응한다는 내용도 포함됐다. 노사는 향후 적자가 발생할 경우 고용안정 대책 등 위기 극복 방안을 우선 협의한 뒤 임금의 일부를 이연 지급하는 방안을 시행하기로 했다. 이연 지급 규모는 3% 이내로 하되, 회사가 경영 정상화를 이루면 이를 즉시 회복한다는 게 골자다.

구성원이 성과급 일부를 기부하면 회사가 같은 금액을 출연하는 1대1 매칭 방식의 사회공헌 프로그램도 추진하기로 했다. 참여 여부는 구성원이 자율적으로 결정한다. 노조는 조만간 최종 합의안 확정을 위한 대의원 투표를 진행할 예정이다.