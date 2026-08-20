‘얼음 바닷길’ 북극항로 열린다···22일 한국 컨테이너선 첫 시범운항

오는 22일 한국 선사의 컨테이너선이 사상 처음으로 북극항로 시범 운항에 나선다. 부산에서 북극해를 지나 유럽으로 이어지는 북극항로가 열리면 기존 수에즈운하 항로보다 운항 거리를 약 7000㎞ 줄이고, 운송 기간도 7~10일가량 단축할 수 있을 것으로 전망된다. 다만 북극항로가 정기 운항 노선으로 자리 잡기 위해 물류비 절감과 외교·안보 문제, 운항 안정성 등 선결 과제가 적지 않다.

해양수산부는 20일 국내 선사 팬스타라인닷컴의 컨테이너선 ‘팬스타아크로호’가 오는 22일 오후 8시 부산신항 3부두에서 출항해 45일간 북극항로 시범 운항에 나선다고 밝혔다.

팬스타아크로호는 러시아 해역을 통과하는 북동항로를 따라 운항한 뒤 9월9일 영국 펠릭스토우항, 9월11일 네덜란드 로테르담항, 9월15일 폴란드 그단스크항에 차례로 기항, 10월5일 부산항으로 돌아올 예정이다. 부산항부터 로테르담항까지의 거리는 약 1만3000㎞이며, 이 중 북극해역 운항 거리는 절반 가량인 약 6400㎞다.

2758TEU급인 팬스타아크로호에는 중고차와 자동차부품, 화학제품, 금속제품, 제지 등 화물과 빈 컨테이너를 포함해 총 837TEU의 화물이 실린다. 한국 선사의 벌크선과 탱커선이 북극항로를 운항한 적은 있었으나 컨테이너선이 북극항로를 운항하는 건 이번이 처음이다.

정부는 이번 시범 운항을 통해 운항 거리와 소요 기간, 연료 소모량, 운항 비용 등을 확인하고 화물 확보와 운항 정시성, 보험·금융 비용 등 상용화에 필요한 요소도 종합적으로 분석할 계획이다.

북극항로는 지구온난화로 북극해의 해빙이 줄어들면서 주요국의 관심이 커지고 있다. 에너지·자원 공급망과 연계해 국가 안보와 산업 경쟁력을 확보할 수 있는 새로운 물류망으로 주목받으면서 주요국의 개발 경쟁도 이어지고 있다.

한국 정부 역시 중동 지역의 무력 충돌 등 지정학적 불확실성이 반복되면서 유럽과 아시아를 잇는 물류망을 다변화하기 위해 북극항로 개발을 추진해왔다.

북극항로가 상용화될 경우 부산에서 유럽까지 인도양을 거쳐 수에즈운하를 통과하는 기존 항로보다 약 7000㎞의 운항 거리를 줄일 수 있다. 운항 기간도 기존 항로보다 7~10일가량 단축될 것으로 예상된다.

기존 수에즈운하 항로는 지정학적 위험에도 노출돼 있다. 수에즈운하 통항에는 선박 규모 등에 따라 10만달러~70만달러(약 1억4000원~9억7000만원)의 운하 통과료가 발생하며, 중동 정세가 불안정해질 경우 후티 반군 등의 공격 위험을 고려해야 한다. 실제 중동 지역의 긴장이 높아지면서 일부 선사들은 아프리카 대륙 남단 희망봉을 우회하는 방식으로 항로를 변경해왔다.

이번 시범 운항에는 선원과 빙상도선사, 연구진, 취재진 등 총 27명이 승선한다. 선원 20명은 모두 극지해역 운항 전문교육을 이수했다. 해수부는 운항 기간 선박과 24시간 상시 연락체계를 유지하고, 비상상황이 발생하면 국제협약 등에 따라 신속하게 대응할 계획이다.

해수부는 향후 캐나다 북부 해역을 통과해 유럽으로 이어지는 북서항로 개발도 추진할 방침이다.

다만 북극항로가 곧바로 상용화되기에는 넘어야 할 산이 많다. 현재 북극항로는 연중 운항이 어려워 통상 7~10월에만 운항할 수 있다. 해빙으로 인한 충돌 위험 때문에 러시아 쇄빙선의 호위가 필요한 때도 있어 추가 비용이 발생한다.

기항지 부족도 문제다. 정기 컨테이너선은 여러 기항지에서 화물을 싣고 내리며 수익성을 확보하지만, 북극항로는 유럽에 도달하기 전 기항지가 많지 않아 안정적인 화물 확보가 쉽지 않다.

대러시아 제재에 따른 불확실성도 걸림돌이다. 북동항로 대부분이 러시아 관할 해역을 지나기 때문에 서방 국가들의 제재가 이어지는 상황에서 국내 해운사들이 러시아 항로 이용에 부담을 느끼고 있다.

이수호 해수부 북극항로추진본부장은 “이번 시범 운항은 실제 선박과 화물을 통해 북동항로의 활용 가능성을 검증하는 첫걸음인 만큼 안전과 국제규범 준수를 최우선으로 세심하게 관리하겠다”며 “다가오는 미래 북극항로 시장에 대비할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.