김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 20일 서울 용산공원 내 주택 건설 문제를 논의했으나 이견을 좁히지 못했다. 현재 서울의 주택난은 심각한 수준이다. 급등하는 집값·전셋값에 청년과 서민들의 주거 불안이 극심하다. 대규모 주택 공급이 어느 때보다 절실한데 용산공원 부지 일부를 활용하는 방안을 두고 정부와 서울시가 평행선을 달리고 있어 유감스럽다. 여의도보다 넓은 용산공원 중 일부 구역에 제한적으로 주택을 짓고 나머지를 녹지로 보전하는 방안조차 반대하는 서울시의 태도는 납득하기 어렵다.

오 시장은 김 장관과 만난 뒤 “용산공원 전체 부지에 아파트를 짓는 방안은 어떤 경우에도 동의할 수 없다”며 “동의하는 건 시장으로서 역사의 죄인으로 남는 것”이라고 밝혔다. 오 시장은 특히 “전체 부지 가운데 일정 부분이라도 주거 용도로 전용하는 데 동의하기 어렵다”고 말했다. 용산공원에 어떤 식으로든 주택을 절대로 지을 수 없다는 얘기다.

용산공원의 녹지공간을 보전해 시민들에게 휴식처를 제공하겠다는 오 시장의 뜻은 존중한다. 하지만 현재 서울 도심에서 신규 주택을 공급할 만한 부지가 용산공원 외에 없다는 현실도 외면할 수는 없다. 정부의 구상도 용산공원 전체를 개발하자는 것이 아니다. 김 장관은 “용산공원이 보전돼야 한다는 원칙 아래 녹지 기능이 훼손된 일부를 활용해 제한적으로 청년, 신혼부부, 다자녀 가구 등을 위한 공공임대주택을 조성하자는 것”이라고 설명했다.

용산공원은 전체 면적이 약 300만㎡(약 90만7000평)로 여의도(약 290만㎡)보다도 크다. 이 중 20~30% 정도만 주거용지로 활용해도 용적률에 따라 최소 3만에서 최대 10만가구는 공급할 수 있다고 업계는 보고 있다. 서울 도심 노른자위 땅에 이 정도 규모의 공공주택이 들어서면 취약계층 주택난 해소와 집값 안정에 큰 도움이 될 수 있다.

이런 상황에서 오 시장이 ‘역사의 죄인’이라는 말까지 동원하며 전면 불가 입장만을 고수하는 것이 온당한 태도인지 의문이다. 도심 녹지 확보라는 가치 못지않게 청년과 서민의 주거 사다리 복원 또한 시급한 시대적 과제다. 서울시는 무조건적인 반대를 거두고 용산공원의 본래 기능을 최대한 보전하면서도, 취약계층의 주거 불안을 해소할 수 있는 상생 방안을 전향적으로 협의하는 것이 바람직하다.