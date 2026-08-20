도널드 트럼프 대통령이 19일(현지시간) “북한이 57개의 매우 강력한 핵무기를 갖고 있다”고 말했다. 북·미 정상회담 의지를 거듭 피력해온 트럼프 대통령이 기밀 사안인 북한 핵무기 숫자를 거론한 것은 회담 추진을 위해 핵보유를 기정사실화하려는 의도로 비친다. 북한 비핵화를 앞세우는 대신 핵 동결을 전제로 대화에 나서는 쪽으로 대북 접근 방식을 바꿀 가능성을 시사한 것이기도 하다.

핵 능력을 고도화한 북한이 핵무기 숫자를 빠르게 늘리고 있다는 것은 주지의 사실이다. 김정은 국무위원장은 2024년 “핵무기 수를 기하급수로 늘리겠다”고 공언했고, 지난 6월에는 새로 준공된 핵물질 생산공장을 시찰하기도 했다. 트럼프 대통령은 북한 핵무기 숫자가 57개라고 했지만, 안규백 국방부 장관은 20일 “우리는 (북한 핵무기를) 80~120개로 본다”고 했다. 북한 핵무기가 57개든, 80개든 숫자는 중요하지 않다. 북한 핵은 이미 한국에 대한 직접적 위협이고, 해결해야 할 과제임을 재확인시킬 뿐이다.

트럼프 대통령은 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북·미 정상 회동에 의욕을 보이고 있다. 그가 김 위원장과의 대화 목표가 비핵화인지에 대해선 “얘기하고 싶지 않다”며 답변을 피한 것도 예사롭지 않다. 미국이 북한을 대화의 장으로 이끌기 위해 북·미 대화 입구로 핵 동결을 제시할 가능성을 시사한다. 이는 북한 핵·미사일 개발 중단, 축소, 비핵화라는 이재명 정부의 3단계 비핵화 접근법과도 맥을 같이한다. 북한이 핵보유국 지위를 헌법에 명기한 데다, 중국·러시아도 북한 핵을 묵인 내지 방조하고 있다는 점에서 비핵화 대화에는 응할 가능성이 사실상 없다는 점도 고려해야 한다.

그러나 트럼프가 한반도 평화에 대한 깊은 성찰 없이 11월 중간선거를 앞두고 단기적 외교 성과를 내려는 목적으로 북·미 대화를 추진하는 것이고, 이를 위해 핵보유를 섣불리 인정하려는 것이라면 그 부정적 후과를 우려하지 않을 수 없다. 남북관계가 단절된 상황에서 북·미가 직거래에 나서는 모양새도 달갑지 않다.

한국은 북·미 대화 추진을 섣부르게 낙관하거나 비관할 필요는 없다. 그러나 방관자처럼 지켜볼 사안은 아니다. 이재명 대통령도 지난 19일 “트럼프 대통령의 피스메이커 활동을 촉진하고 기여하는 페이스메이커 역할에 최선을 다하겠다”고 했다. 그러려면 한국의 의견을 최대한 반영할 수 있도록 대미 소통을 강화할 필요가 있다. 당장 트럼프 대통령은 북한에 유화적 제스처를 취하는 한편으로 한국이 대이란 전쟁에서 도와주지 않았다고 계속 불만을 표출하고 있다. 트럼프 대통령의 태도는 유감스럽지만, 한·미관계가 원활하지 못해 급변하는 한반도 정세에서 한국이 소외되거나 국익과 다른 방향으로 전개되는 일은 없어야 한다.