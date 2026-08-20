‘헌법은 대통령을 포함한 모든 국가기관의 존립근거이고, 국민은 그러한 헌법을 만들어내는 원천이다.’ 2017년 박근혜 전 대통령 탄핵 결정문이 명문(名文)인 이유는 그 속에 ‘권력의 도리’를 담고 있기 때문이다. 권력을 주는 것도, 그 권력을 회수하는 것도 국민이다. 선거와 탄핵은 국민 신임이 발현하는 통로이다. 근 10년 전의 이 문장을 떠올린 이유는 국민을 배반한 권력의 정치적 ‘반성 시효’를 묻게 하는 불온한 징후들 때문이다.

정점식 국민의힘 원내대표가 지난 19일 박 전 대통령 자택을 방문했다. 6·3 지방선거 지원유세에 감사를 표시하고 보수 재건 이야기도 나눴다고 한다. 오는 27~28일 연찬회에 참석해 “당이 나아갈 방향에 대해 좋은 말을 해달라”고도 청했다. 박 전 대통령은 “검토하겠다”고 했다. 박 전 대통령은 앞서 2일엔 영남지역 의원 15명과 ‘울산 모임’을 했다. 당내에선 “보수 원로”니 “구심 역할” 같은 말들도 나온다. 과거 그를 ‘선거의 여왕’으로 떠받들던 아첨들을 떠올리게 된다.

보수정치에 무능의 낙인을 찍으며 괴멸적 위기에 빠트렸던 장본인과 보수 재건을 논의하다니, 이런 부조리극이 없다. 특별사면을 받고 5년 가까운 시간이 흐른 만큼 자숙 의무는 끝났다고 여기는 것인가. 하지만 법적 사면은 복잡한 당시 정치 상황의 부산물일 뿐 국민의 신뢰 회복을 의미하지는 않는다. 정치적 복권을 결정할 수 있는 건 오직 주권자 국민이다.

탄핵 대통령의 반성은 시간의 흐름이 아니라 그 진정성이 국민에게 전달됐을 때에야 시효를 다할 수 있다. 하지만 박 전 대통령은 자신의 ‘역사적 과오’를 정면으로 응시하며 국민 앞에 제대로 사과한 적이 없다. 사면을 받은 뒤 “심려를 끼쳐드려 국민 여러분께 송구스럽다”고 한 게 전부다. 그러곤 곧장 석 달 뒤 측근 선거 지원에 나섰다. 성찰은커녕 과거 영향력에 대한 향수만 두드러진다.

한때 ‘배신의 정치’를 입에 올리던 박 전 대통령 같은 정치인들은 정치를 거래로 본다. 지금 그의 ‘정치 장부’에는 은원(恩怨)의 계산서들이 차곡차곡 쌓이고 있을지 모른다. 보수 정치를 탄핵의 강을 되건너 과거로 퇴행시킬 부당 거래에 제1야당이 앞장서 꽃길을 깔고 있으니 답답할 노릇이다.