진짜와 가짜, 무대와 객석의 경계를 허물다…‘옹고집전’ 비튼 유쾌한 무장애 음악극 ‘옹옹옹’

국립극장 배리어프리 음악극 ‘옹옹옹’ 수어통역사까지 함께 안무·코러스 소화

화목한 가족과 풍족한 재산, 번듯한 집까지 남부러울 것 없이 살아가던 옹고집 앞에 어느 날 자신과 똑같이 생긴 가짜 옹고집이 나타난다. 가족도 노복도 둘 중 누가 진짜인지 알아보지 못하고, 가짜로 몰린 진짜 옹고집은 결국 집에서 쫓겨난다. 모든 것을 잃은 뒤에야 질문이 시작된다. 내가 나라는 사실은 무엇으로 증명할 수 있을까. 우리가 ‘진짜’라고 믿는 것은 과연 무엇일까.

국립극장이 오는 9월3~6일 달오름극장에서 선보이는 음악극 <옹옹옹>은 고전 <옹고집전>을 현대적 감각으로 비튼 배리어프리(무장애) 음악극이다. 연극 <말린 고추와 복숭아향 립스틱>으로 백상예술대상 젊은연극상을 받은 서동민 작가와 강훈구 연출이 다시 의기투합했다.

원작 <옹고집전>이 권선징악과 개과천선이라는 익숙한 메시지를 담았다면 <옹옹옹>은 ‘정상성이란 무엇인가’라는 동시대적 질문으로 이야기를 확장한다. 20일 서울 중구 국립극장에서 진행된 인터뷰에서 창작진과 출연진은 “진짜와 가짜, 장애와 비장애, 무대와 객석의 모든 경계를 허무는 유쾌한 공연이 될 것”이라고 입을 모았다.

서동민 작가는 “누군가를 가짜로 몰아내는 세상에서는 그 누구도 온전한 진짜일 수 없다”며 “사회적 기준에서 밀려난 소외된 존재들을 옹고집과 겹쳐놓았다”고 연출 의도를 밝혔다. 강훈구 연출은 “인공지능(AI)과 가짜 정보가 넘쳐나는 시대에 ‘진짜란 무엇인가’라는 화두는 매우 동시대적인 이야기”라며 “극 중 옹고집을 제외한 배우 4명이 번갈아 옹고집 역을 맡는 ‘역할 바꾸기’를 통해 진짜와 가짜, 정체성의 경계를 허물며 유쾌한 에너지를 전할 것”이라고 말했다.

무거운 질문을 다루지만 무대는 놀이처럼 경쾌하다. 진짜 옹고집은 저신장 배우 김유남이, 가짜 옹고집 ‘허옹가’를 비롯한 여러 역할은 김솔지·류세일·지혜연·추다혜가 번갈아 소화한다. <옹옹옹>은 장애인과 비장애인 배우가 함께 출연하는 무장애 공연으로 제작됐다. 청각장애 배우 지혜연은 양쪽 귀에 인공와우를 착용하고 10년 만에 무대에 오른다. 지혜연은 “오랜만에 무대에서 노래를 부르게 돼 떨리고 벅차다. 창작진과 동료 배우들이 제가 듣기 어려운 소리를 계속 체크해 주며 함께 맞춰가고 있어 감사한 마음”이라고 말했다.

공연의 또 다른 주인공은 배우들과 함께 무대에 오르는 수어통역사들이다. 배우와 수어통역사가 1:1로 짝을 이뤄 움직이는 ‘그림자 통역’을 도입했다. 실제로 수어통역사들은 대사 통역뿐 아니라 안무와 코러스, 동작까지 함께 소화하며 청인과 농인 관객 모두에게 새로운 감각적 몰입을 선사한다. 배우의 말과 노래, 몸짓이 수어라는 또 다른 신체 언어로 어떻게 옮겨지는지 감상하는 것도 관람 포인트다.

김홍남 수어통역사는 “청각장애 관객에게 대사의 의미뿐 아니라 음성언어가 품은 음악적 감각과 리듬까지 시각 언어로 전달하기 위해 단어 하나에도 수없이 많은 고민과 조율을 거쳤다”고 설명했다.

밴드 상자루가 맡은 음악은 고전을 현재로 끌어오는 또 하나의 축이다. 판소리로 시작되는 무대는 록·힙합·테크노·일렉트로닉 등 여러 장르를 자유롭게 넘나든다. 상자루 멤버들은 연주뿐 아니라 직접 무대에도 참여한다.

무대에는 끊임없이 회전하며 ‘진짜와 가짜’를 뒤섞는 턴테이블 등이 등장해 시각적 볼거리를 제공한다. 강훈구 연출은 “남녀노소는 물론 장애인과 비장애인 관객 모두가 한 공간에서 동등하게 웃고 즐길 수 있는 공연이 될 것”이라고 말했다.