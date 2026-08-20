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장동혁·정점식, 당협위원장 전면 재선출안 두고 정면 충돌…재선출안은 보류

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본문 요약

국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 현역 의원을 포함해 전체 당협위원장을 재선출하는 방안을 두고 정면 충돌했다.

장 대표는 이날 오전 비공개 최고위원회의에서 전국 254곳 당협의 위원장 전원 재선출 안건을 상정했다.

장 대표 등 당권파 최고위원들은 당규 지방조직운영 규정 26조 1항 '당원협의회 운영위원장은 매 짝수년 8월 말까지 선출하되, 선출 시기는 최고위원회의에서 정한다'를 근거로 2026년 8월 말이 되면 당협위원장 임기가 자동으로 종료되고, 그에 따라 새롭게 전체 당협위원장을 선출할 수 있다고 주장한 것으로 전해졌다.

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장동혁·정점식, 당협위원장 전면 재선출안 두고 정면 충돌…재선출안은 보류

입력 2026.08.20 19:15

수정 2026.08.20 19:35

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장동혁 국민의힘 대표(오른쪽에서 두번째)가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽에서 두번째)가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 박민규 선임기자

국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 현역 의원을 포함해 전체 당협위원장을 재선출하는 방안을 두고 정면 충돌했다. 장 대표는 당협위원장 전체를 일괄 사퇴시킨 후 책임당원 투표로 재선출하려 했지만 정 원내대표가 제동을 걸면서 의결이 보류됐다.

최보윤 수석대변인은 20일 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들에게 “최고위에서 논의됐던 당협위원장 선출 관련해서는 결정을 보류했다”고 밝혔다. 조광한 최고위원은 기자들에게 “좀 더 숙고하기로 했다”고 말했다.

장 대표는 이날 최고위원회의에서 전국 254곳 당협의 위원장 전원 재선출 안건을 상정했다. 장 대표 등 당권파 최고위원들은 당규 지방조직운영 규정 26조 1항 ‘당원협의회 운영위원장은 매 짝수년 8월 말까지 선출하되, 선출 시기는 최고위원회의에서 정한다’를 근거로 2026년 8월 말이 되면 당협위원장 임기가 자동으로 종료되고, 그에 따라 새롭게 전체 당협위원장을 선출할 수 있다고 주장한 것으로 전해졌다. 장 대표는 당협위원장을 새로 뽑는 절차는 당 조직강화특별위원회에서 정하면 된다는 입장을 피력한 것으로 전해졌다.

정 원내대표는 ‘이 조항에 임기와 사퇴에 관한 구체적인 내용이 없고 전체 당협을 한꺼번에 사고 당협으로 만들어 당원투표로 재선출한 것은 전례가 없다’고 반박하면서 의결 절차에 들어가지 못했다.

당 핵심 관계자는 이날 통화에서 “정 원내대표가 규정 얘기를 했고 이에 대해서 반박이 나오니까 이후에는 정 원내대표가 ‘당이 너무 시끄러워진다’는 취지로 얘기했다”고 말했다.

친한동훈계인 우재준 최고위원은 기자들에게 “당헌·당규 해석에 대한 이견, 파장에 대한 우려 등이 있었다”며 “저는 지도부가 (당협위원장 전면 재선출을) 할 수 있는 권위가 없다, 전당대회부터 (먼저) 해야 한다고 했다”고 말했다.

이날 열린 의원총회에서도 의견이 갈렸다. 한 중진 의원은 “국회의원 숫자도 적은 데 당협위원장직을 발탁한 후 다시 선출하게 해서 서운하게 할 필요가 있느냐”는 취지로 말했고, 한 초선 의원은 “당원 평가를 받아보는 것이 나쁘지 않다”고 말한 것으로 전해졌다. 한 3선 의원은 “수도권에선 총선 전에 미리 당원 평가를 받아 선출하는 과정이 필요하다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다.

다만 다음 최고위에서 당협위원장 전면 재선출안 의결이 이뤄질 가능성이 있다. 장 대표, 김민수·김재원·양향자·조광한 최고위원이 찬성 의견을 가지고 있어 의결 정족수인 과반이기 때문이다. 우 최고위원은 반대, 신동욱 최고위원은 기권 입장인 것으로 알려졌다.

한 의원은 이날 통화에서 “점점 장 대표와 정 원내대표 사이에 힘 싸움 양상이 보이고 있다”며 “계속 부딪히다 보니 감정도 상한 것 같다”고 말했다.

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