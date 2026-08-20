장동혁·정점식, 당협위원장 전면 재선출안 두고 정면 충돌…재선출안은 보류

국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 현역 의원을 포함해 전체 당협위원장을 재선출하는 방안을 두고 정면 충돌했다. 장 대표는 당협위원장 전체를 일괄 사퇴시킨 후 책임당원 투표로 재선출하려 했지만 정 원내대표가 제동을 걸면서 의결이 보류됐다.

최보윤 수석대변인은 20일 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들에게 “최고위에서 논의됐던 당협위원장 선출 관련해서는 결정을 보류했다”고 밝혔다. 조광한 최고위원은 기자들에게 “좀 더 숙고하기로 했다”고 말했다.

장 대표는 이날 최고위원회의에서 전국 254곳 당협의 위원장 전원 재선출 안건을 상정했다. 장 대표 등 당권파 최고위원들은 당규 지방조직운영 규정 26조 1항 ‘당원협의회 운영위원장은 매 짝수년 8월 말까지 선출하되, 선출 시기는 최고위원회의에서 정한다’를 근거로 2026년 8월 말이 되면 당협위원장 임기가 자동으로 종료되고, 그에 따라 새롭게 전체 당협위원장을 선출할 수 있다고 주장한 것으로 전해졌다. 장 대표는 당협위원장을 새로 뽑는 절차는 당 조직강화특별위원회에서 정하면 된다는 입장을 피력한 것으로 전해졌다.

정 원내대표는 ‘이 조항에 임기와 사퇴에 관한 구체적인 내용이 없고 전체 당협을 한꺼번에 사고 당협으로 만들어 당원투표로 재선출한 것은 전례가 없다’고 반박하면서 의결 절차에 들어가지 못했다.

당 핵심 관계자는 이날 통화에서 “정 원내대표가 규정 얘기를 했고 이에 대해서 반박이 나오니까 이후에는 정 원내대표가 ‘당이 너무 시끄러워진다’는 취지로 얘기했다”고 말했다.

친한동훈계인 우재준 최고위원은 기자들에게 “당헌·당규 해석에 대한 이견, 파장에 대한 우려 등이 있었다”며 “저는 지도부가 (당협위원장 전면 재선출을) 할 수 있는 권위가 없다, 전당대회부터 (먼저) 해야 한다고 했다”고 말했다.

이날 열린 의원총회에서도 의견이 갈렸다. 한 중진 의원은 “국회의원 숫자도 적은 데 당협위원장직을 발탁한 후 다시 선출하게 해서 서운하게 할 필요가 있느냐”는 취지로 말했고, 한 초선 의원은 “당원 평가를 받아보는 것이 나쁘지 않다”고 말한 것으로 전해졌다. 한 3선 의원은 “수도권에선 총선 전에 미리 당원 평가를 받아 선출하는 과정이 필요하다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다.

다만 다음 최고위에서 당협위원장 전면 재선출안 의결이 이뤄질 가능성이 있다. 장 대표, 김민수·김재원·양향자·조광한 최고위원이 찬성 의견을 가지고 있어 의결 정족수인 과반이기 때문이다. 우 최고위원은 반대, 신동욱 최고위원은 기권 입장인 것으로 알려졌다.

한 의원은 이날 통화에서 “점점 장 대표와 정 원내대표 사이에 힘 싸움 양상이 보이고 있다”며 “계속 부딪히다 보니 감정도 상한 것 같다”고 말했다.