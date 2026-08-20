[중얼거리는 사진 한 장]전시란 무엇인가

32번째 개인전을 하고 있다. 그러면서 다시 한번 전시란 무엇인가를 생각하게 된다. 전시란 어쩌면 작가로서 자신의 존재를 증명하는 일이라고 할 수 있을까? 전시를 열어 작품을 팔아 돈을 벌거나 동종 업계에서 인정받는 것도 물론 중요하다. 그러나 그보다 훨씬 중요한 것은 여전히 작품을 만들고 전시하고 있다는 사실, 그러므로 나는 여전히 작가이며 내 삶이 아주 보람 없지는 않았다는 것을 스스로 증명하는 일이리라.



그러나 그런 존재 증명으로 치기에는 비용이 너무 비싸다. 내가 이번에 하고 있는 전시는 일종의 개인적 아카이브에 가깝다. 대개 전시라면 새로운 작품들을 발표하는 것이 일반적이다. 물론 회고전, 기념전 같은 옛 작품들을 모아 다시 보는 전시도 있지만 그것은 드문 일이다. 이번 전시는 디지털 작업 초창기인 1992년 무렵부터 10년간의 작품을 모은 것이다.



그 계기는 작업실을 정리하다 우연히 옛 작업들을 펼쳐보았기 때문이다. 오래전에 인화해 둘둘 말아두었던 작업들을 펼쳐보니 낯설면서도 새롭게 다가왔다. 어떤 것들은 상태가 좋았고, 어떤 작업들은 내버려두면 사라지겠다 싶었다.



그렇다면 액자를 만들어 보관해야 할 텐데, 단지 보관을 위해 적지 않은 돈을 들여 액자를 한다는 것은 무의미할뿐더러 감당하기도 힘들었다. 그래서 어디선가 지원금을 받아 액자를 제작하고, 전시로 이어가고자 했다.



이곳저곳에 응모해서 드디어 서울문화재단의 원로 작가 지원금 500만원을 받았다. 이는 65세 이상 작가들에게 전시 기회를 주기 위해 특별히 마련한 제도이다. 액수가 많지는 않지만 그것도 어디냐 싶어 모조리 액자를 만드는 데 쓰고, 부족분은 내가 보태기로 했다.



전시를 위한 작품은 준비되었으나 전시장 확보, 운송·설치·철수, 홍보물 디자인과 인쇄, 간단한 파티와 뒤풀이 식사 준비… 등등의 비용은 모조리 작가의 몫이다. 예전이나 지금도 그렇다.



다행히 전시장은 사진을 좋아하는 여유 있는 후원자가 15년을 운영해온 갤러리에서 할 수 있게 되어 한시름 덜었다. 어떤 비용도 내지 않고 만약 작품이 판매되면 일부를 알아서 기증하면 된다니 작가에게는 이보다 더 좋을 수 없다. 다행히 돈을 주고 장소를 빌리는 대관 전시는 하지 않게 된 것이다.



나머지 사항들은 힘들었지만 이리저리 큰 무리 없이 진행되었다. 이제 전시를 열었으니 일주일에 몇번 정도 갤러리에 나가 손님들을 맞이하면 된다. 그러나 아무런 지원 없이 이런 규모의 전시를 한다면 기본적으로 3000만~4000만원은 들어가는 것이 예사이다.



없는 살림에 겨우 모은 돈을 모조리 털어 넣으면서까지 작가들은 왜 전시를 하는 것일까? 돈이 되는 것도, 갑자기 유명해져 평판이 높아지는 것도 아닌데 말이다. 지원도 후원도 없던 과거에는 대체 무엇을 위해 전시를 했던 걸까?



물론 그랬기에 여러 작가들이 지금까지 살아남을 수 있었던 게 아닐까 싶지만, 성공 확률은 지극히 낮다. 그럼에도 지금 이 순간에도 많은 작가들이 영혼과 뼈를 갈아 넣는 ‘전시회’라는 일종의 숙명에서 벗어나지 못하고 있다. 만국의 미술가들이여, 모두 잘 버티시라!

