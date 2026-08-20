종이팩을 폐현수막으로 만든 100ℓ 마대에 담는다. 꽉 채우면 13㎏, 헐렁하면 9㎏쯤 된다. 2020년 가게를 열 때, 동네 전봇대를 지정해 요일별로 재활용품을 내놓는 일본 교토의 커뮤니티 회수센터를 떠올렸다. 정해진 요일에 폐지, 고철, 중고 의류를 전봇대 앞에 두면 재활용 업체가 수거해 간다. 건물도, 월급 받는 직원도 없이 약속을 지키는 무형의 커뮤니티만 있을 뿐. 그런데도 3000여개의 회수센터가 자발적으로 운영되며 재활용률과 품질을 크게 높였다. ‘자원순환 사랑방인 제로웨이스트 숍에서는 더 잘할 수 있지 않을까?’ 그렇게 물건을 파는 가게인지, 쓰레기를 모으는 고물상인지 헷갈릴 만큼 매년 5t이 넘는 쓰레기를 수거하고 있다.



그중 가장 부피가 크고 난감한 품목이 바로 종이팩이다. 제로웨이스트 숍과 생협, ‘지소행’ ‘순천 밀크로드’ 같은 시민모임, 복지관과 주민센터가 노-오-력했음에도 상황은 악화했다. 20년 내내 꼴찌 수준이던 종이팩 재활용률은 2020년 16%에서 2025년 14%로 오히려 떨어졌다.



우유와 주스 등 종이팩 제품을 대량 판매하는 대형마트나 온라인 쇼핑몰은 뭘 하고, 자원 낭비를 막아야 할 지자체와 정부는 어디에 있을까? <분리수거에 진심인데 왜 지구는 뜨거워질까?>의 저자는 걷기 힘든 어르신을 돕는 일은 선하지만 국민연금 고갈로 인한 노후 불안까지 해결할 수는 없다고 지적한다. 개인의 실천은 가치 있고 정신건강에도 좋지만, 실천이 쌓인들 시스템을 바꾸지 못한다. 버리는 사람과 줍는 사람이 따로 있고, 쓰레기를 만들어 돈을 버는 주체와 그 쓰레기를 책임지는 주체가 달라서는 안 된다. 에머슨의 말처럼 우리가 품은 선의에는 얼마간 모가 나 있어야 한다.



유리병이나 캔을 재활용하려고 제로웨이스트 숍이나 주민센터로 가져가는 사람은 없다. 집 앞에 내놓기만 해도 캔은 90% 이상, 선별이 까다로운 플라스틱도 50% 이상 재활용된다. 오로지 종이팩만 예외다. 일반 폐지와 섞이면 재활용이 불가능하기 때문이다. 종이팩은 흰색 우유팩과 은색 멸균팩 두 종류로 나뉘는데, 금속 선별 기계가 알루미늄박이 붙은 멸균팩을 자동으로 솎아낸다. 그러나 2025년 기준 서울 25개 구 중 종이팩 기계 선별을 도입한 곳은 단 한 곳뿐이었고, 선별조차 하지 않는 자치구는 6곳, 대다수는 주민센터에서 수거하고 있었다.



기후에너지환경부가 분리배출 지침에서 종이팩을 일반 폐지와 분리하고, 지자체가 종이팩 의무 선별 업체와 계약해 기계 도입을 지원하면 될 일이다. 제도가 바뀌면 시민들이 보부상처럼 종이팩을 들고 다닐 필요 없이 집 앞에 내놓는 것만으로 재활용이 가능해지고, 원시림도 살릴 수 있다. <지구의 마지막 숲을 걷다>는 “1990년대 이후 캐나다 북부 한대수림의 7분의 1이 개벌됐는데, 그 많은 나무가 화장지 펄프 제조에 쓰인다. 우리는 지구상에서 인류의 생사를 좌우하는 마지막 남은 나무들로 똥구멍을 닦고 있는 셈”이라고 일갈한다.



2018년 기준 한국보다 분리배출 참여도가 낮았던 유럽의 종이팩 재활용률은 49%, 미국은 60%, 캐나다는 53%였다. 종이팩 재활용은 강력한 시민 행동으로 제도를 바꿔낼 정치적 행동에 달려 있다.