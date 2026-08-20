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제육볶음이 놓인 식탁의 그릇들

입력 2026.08.20 20:04

수정 2026.08.20 20:08

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  • 이갑수 궁리출판 대표

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[이갑수의 일생의 일상]제육볶음이 놓인 식탁의 그릇들

야외에서 삼겹살 구워 먹는 자리, 유배문학에 정통한 소설가와 어울렸다. 제법 불콰해지고 한문 이야기가 나왔는데 대뜸 묻길 “<논어>에서 가장 짧은 문장이 무엇일까요?” 그때 막 <논어>를 필사하던 참이라 그건 내 말할 수 있었다. ‘君子不器’(군자불기). 군자란 그릇이 아니라서 그 어떤 하나의 범주로 규정할 수 없다는 뜻. 큰 그릇은 늦게 만들어진다는 ‘대기만성’(大器晩成)은 <노자>에 나온다.

식탁을 차릴 때, 대개 국과 밥을 기본으로 하고 몇개의 동그란 접시들이 영역을 정확히 지키며 먼저 배열된다. 그리고 부엌의 권력자께서 기본 반찬들을 제압하며 회심의 제육볶음을 냄비째 가운데 척, 놓는다. 이럴 때 이건 어쩌면 <논어>의 한 대목을 연출하는 셈이겠다. “덕으로 하는 정치는 비유하자면 북극성이 제자리에 머물러 있으되 뭇별들이 이를 에워싸고 도는 것과 같도다.”

한정식은 요리도 중요하지만 마지막으로 접시에 깔끔하게 담는 것 또한 소홀히 할 수 없는 기예다. 까딱하다가는 다 된 죽에 코 빠뜨린다. 그 긴장을 견디느라 정교하게 구운 사기그릇마다 미세한 실금이 있다. 그것은 심혈을 기울인 요리사의 마음길 같은 것.

자, 모두들 맛있게 먹자. 짠맛은 맛의 기본이다. 이 작은 음식이 여기에 오기까지 얼마나 많은 일이 있었나. 나 또한 여기에서 이 젓가락을 들기까지 얼마나 많은 말을 만들어야 했나. 직경 한 뼘 분량의 이 그릇에 담기는 세상의 맛. 그렇게 그릇과 접시, 젓가락과 숟가락 그리고 여러 음식이 어울린 흐뭇한 자리.

잠깐, 천장에 달린 형광등의 시선으로 이 풍경을 보면 수수께끼처럼 그릇이 몇개 더 숨어 있다. 접시마다 바다의 소금이 조금씩 들어 있듯 밥상 앞의 사람들도 하늘에서 받은 모종의 뜻을 담고 있는 것. 그러니 고개 숙이고 먹는 이들도 그릇이라 할 수 있지 않을까.

사람들 하나하나 간장 종지처럼 자연을 담는 그릇이다. 사람이 없다면 자연은 어떻게 저를 표현할 수 있겠는가. 자연도 사람이란 그릇으로 달려와 퐁당퐁당 담긴다. 사람들 가슴마다 출렁이는 근심들. 이건 말하자면 바다의 소금 같은 것. 소금이 있어 세상이 썩지 않듯, 근심이 있어 부패하지 않는 마음. 그릇과 그릇이 잘 어울린 식탁. 훌륭한 한 끼가 끝났다.

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