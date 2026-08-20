경산 아파트 방화 피의자, 사건 발생 28일 만에 숨져···사망자 5명으로 늘어

지난달 4명이 숨진 경북 경산 아파트 방화 사건의 피의자가 사건 발생 28일 만에 병원에서 치료를 받던 중 숨졌다.

20일 경북경찰청에 따르면 방화 피의자 류모씨(71)가 이날 오후 5시쯤 대구의 한 화상 전문병원에서 사망했다. 류씨 사망으로 방화 사건 사망자는 모두 5명으로 늘었다.

방화를 저지른 류씨는 주민과 관리사무소 직원 등 4명을 숨지게 하고, 3명을 다치게 한 혐의(현주건조물 방화치사상)로 경찰의 수사를 받던 중이었다.

경찰에 따르면 류씨는 지난달 23일 오전 8시29분쯤 자신이 사는 경산시 사동의 아파트 관리사무소에 인화성 물질을 뿌리고 불을 질렀다. 이 불로 피의자를 포함한 40~70대 8명이 화상을 입는 등 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

하지만 사건 다음 날인 지난달 24일 50대 여성이 처음 숨졌고, 31일에는 50대 여성인 입주민 대표와 경리 직원이 숨졌다. 지난 11일에는 해당 아파트 입주자위원회 간부인 50대 여성이 대구지역 한 병원에서 치료를 받던 중 숨졌다. 사망자 4명은 모두 50대 여성이다.

경찰은 류씨가 입주민 대표 등과 말다툼을 하다 지하 창고에 있던 시너를 깡통에 덜어와 관리사무소 바닥에 뿌리고 불을 붙인 것으로 파악했다. 이후 현장에 있던 피해자 중 조사가 가능한 4명에 대한 조사를 마쳤지만, 방화를 한 류씨는 전신 화상으로 병원에 입원해 있어 피의자 대면조사를 하지 못했다.

경찰은 류씨가 숨짐에 따라 사건을 ‘공소권 없음’으로 종결할 예정이다.