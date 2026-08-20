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평교사로 돌아온 교장선생님, 5명에게 새 삶 주고 떠나다

입력 2026.08.20 20:15

수정 2026.08.20 20:16

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‘참스승’ 양성우 제주 초등 교사

2년 전 뇌출혈…복직 후 쓰러져

심장·폐 등 마지막까지 생명나눔

평교사로 돌아온 교장선생님, 5명에게 새 삶 주고 떠나다

뇌출혈을 딛고 다시 교단에 섰던 50대 교사가 세상을 떠나며 장기 기증으로 5명에게 새 생명을 선물했다.

한국장기조직기증원은 지난 6일 제주한라병원에서 양성우씨(52)가 심장, 폐, 간, 양쪽 신장을 기증했다고 20일 밝혔다. 피부 조직도 함께 나눴다.

제주에서 2남2녀 중 막내로 태어난 양씨는 2000년 서귀포시의 한 초등학교에서 교직에 첫발을 내디딘 뒤 26년간 아이들을 가르쳤다. 형편이 어렵거나 친구 관계에 어려움을 겪는 학생들을 세심히 챙겼고, 가출한 학생을 직접 찾아 나설 만큼 제자들을 아끼는 교사였다.

2024년 공모를 통해 교장으로 부임했지만 같은 해 뇌출혈로 쓰러지며 자리에서 물러났다. 그러나 다시 아이들을 가르치겠다는 의지로 재활에 매달린 끝에 지난해 9월 평교사로 교단에 복귀했다. 퇴근 후 치료를 이어가면서도 다음날 수업을 준비했고, 올해 6월 병가를 낸 이후에도 복직에 대한 희망을 놓지 않고 치료와 운동을 계속했다. 하지만 4월 말 뇌경색 초기 진단을 받은 데 이어, 지난달 31일 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 끝내 회복하지 못하고 세상을 떠났다.

유족은 평소 타인에게 좋은 영향을 주고자 했던 고인의 삶을 기리며 장기 기증을 결심했다. 아내 강산주씨는 “남편은 의식이 있었다면 스스로 장기 기증을 선택했을 사람”이라며 “떠나기 전 누군가에게 생명을 전할 수 있다는 사실을 기쁘게 여겼을 것”이라고 말했다.

발인 날에는 제자와 동료 교사, 학부모 등 150여명이 찾아와 고인을 추모했다.

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