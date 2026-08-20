이강인, 그리즈만도 인정한 아틀레티코의 ‘NEW 7’

데뷔전 말라가 상대 왼발 결승골 시메오네 감독 “팀이 원하던 것” 그리즈만 “엄청난 골” SNS 극찬

한국 남자축구대표팀 기둥 이강인(25)이 아틀레티코 마드리드 데뷔전에서 데뷔골을 터뜨리며 경기 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 디에고 시메오네 감독과 전임 ‘7번’ 앙투안 그리즈만(올랜도 시티)까지 이강인의 한 방에 찬사를 보냈다.



이강인은 20일 스페인 마드리드에서 열린 2026~2027 스페인 프리메라리가 1라운드 말라가와의 홈경기에서 후반 교체 출전해 2-0 승리를 이끄는 결승골을 터뜨렸다.



데뷔전에서 터진 데뷔골이었다. 이강인은 후반 12분 카를로스 마르틴을 대신해 그라운드를 밟았다. 그리고 투입 13분 만인 후반 25분 0-0 균형을 깨뜨렸다. 오른쪽 측면에서 공을 잡은 이강인은 수비수의 타이밍을 빼앗으며 중앙으로 파고들었다. 슈팅 공간이 열리자 지체하지 않고 왼발을 휘둘렀고, 강하게 감아찬 공은 말라가 골키퍼가 손을 쓸 수 없는 골문 구석으로 빨려 들어갔다.



이강인은 MVP로 선정됐다. 축구 통계 매체 ‘풋몹’은 이강인에게 평점 7.9점을 부여해 교체 출전 선수 가운데 가장 높은 점수를 줬고, ‘소파스코어’는 양 팀 선수를 통틀어 두 번째로 높은 8.1점을 매겼다. 스페인 현지 언론 ‘아스’는 ‘오 라 라, 이강인!(Oh, la, la, Kang-in Lee!)’이라는 제목으로 첫 경기를 조명했다. ‘엘파이스’는 “이강인이 막혀 있던 경기를 풀어냈다”고 평가했다.



시메오네 감독은 이강인과 바에나의 골을 모두 ‘골라소’라고 표현했다. 골라소는 스페인어로 환상적인 골, 멋진 골을 뜻한다.



시메오네 감독은 “이강인은 팀이 요구하는 것을 해낼 헌신적인 선수”라며 “그런 모습을 대표팀과 이전 소속팀에서도 봐왔다”고 했다.



이강인은 경기 뒤 “첫 경기가 매우 중요하다는 것을 알고 있었다. 많은 선수가 월드컵을 치르고 돌아와 훈련 시간이 부족했지만 승리해 매우 기쁘다”며 “전반전에 동료들이 보여준 노력 덕분에 후반에 우리가 승리할 수 있었다”고 말했다.



아틀레티코의 전설적인 공격수 그리즈만은 이번 시즌 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 올랜도 시티로 떠났다. 그는 아틀레티코 구단 공식 소셜미디어에 올라온 이강인의 경기 후 영상에 “엄청난 골”이라는 문구를 남겼다. 이강인은 그리즈만의 등번호 7번을 달고 데뷔전을 치렀다.

