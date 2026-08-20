손성빈 “아버지, ‘천상천하 유아독존’ 했어요”

부친 ‘유지’ 다리 보호대에 새기고 키움전 2경기 연속 홈런 등 맹활약 기일에 ‘수훈 선수 선정’ 약속 지켜

손성빈(24·롯데·사진)의 다리 보호대에는 ‘천상천하 유아독존’이라는 문구가 새겨져 있다. “우주에서 나 자신이 가장 존귀하다”는 의미의 이 불교 용어는 손성빈에게 각별하다. 10년 전 이맘때 세상을 떠난 아버지가 어린 손성빈에게 늘 강조한 말이기 때문이다.



손성빈은 지난 18일과 19일 키움전에서 2경기 연속 홈런을 터트렸다. 그는 18일 “어제가 아버지 기일이어서 어머니께 이번 시리즈에서 꼭 수훈 선수가 돼 인터뷰하겠다고 약속했다”며 “오늘 승리와 홈런의 기쁨을 아버지와 함께 나누고 싶다”고 말했다. 19일에도 수훈 선수로 선정된 손성빈의 첫마디는 “아버지 덕분이다”였다. 손성빈은 “프로에 와서 매년 아버지 기일을 야구장에서 보냈는데 그때마다 잘했던 기억이 거의 없다”며 “이 시기에 야구를 잘하니까 아버지에게 자랑스러운 아들이 된 것 같다”고 말했다. 손성빈은 “엄한 아버지셨기에 혼난 기억뿐이다”라며 “어릴 땐 그게 마냥 싫었는데 지금 돌이켜보면 제가 아버지를 너무 많이 닮아서, 제가 당신처럼 되지 않았으면 하는 마음에 많이 혼내신 것 같다”고 회고했다.



손성빈은 어릴 때 아버지가 강조한 ‘천상천하 유아독존’을 매일 되새긴다. 그는 “어려서 일기를 쓸 때 아버지가 항상 일기 쓰기 전 맨 첫 줄에 ‘천상천하 유아독존’을 쓰라고 하셨다”며 “그때부터 제 좌우명이 됐다”고 말했다. 손성빈의 SNS 프로필에도 이 문구가 적혀 있다.



손성빈은 이번 시즌 데뷔 이래 가장 많은 경기를 소화하며 롯데의 주전 포수로 자리 잡아가고 있다. 8월 9경기 타율이 0.308로, 타격감도 궤도에 올랐다. 손성빈은 “시합에 계속 나가다 보니 ‘내일이 있다’는 생각이 들어서 마음에 여유가 생겼다”며 “이젠 조금 편하게 제 플레이를 할 수 있게 됐다”고 말했다. 손성빈은 18일에는 역전 2루타를 터트려 승부를 뒤집은 데 이어 롯데의 승리에 쐐기를 박는 솔로 홈런까지 터트렸다. 19일에는 9회 동점 홈런을 쏘아 올려 역전의 발판을 마련했다.



손성빈은 “어제(18일)처럼 우당탕 큰 점수 차이로 이기는 것보다 오늘(19일)처럼 타이트한 박빙 경기를 뒤집고 이겼을 때 팀 분위기가 더 살아나는 것 같다”며 “어제의 승리가 좋은 시너지가 돼서 오늘 이길 수 있었다”고 말했다.



18일까지 3연승을 달린 롯데는 7위 NC를 0.5경기 차이로 따라잡았다. 5위 두산과는 9경기 차이다. 정규시즌 37경기가 남은 지금, 가을야구는 불가능한 꿈이 아니다. 손성빈은 “결과는 끝에 가봐야 아는 것”이라며 “끝까지 포기하지 않는 모습을 보여주겠다”고 다짐했다.

