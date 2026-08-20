제조기업 ‘피지컬 AI’ 확산…생산성 향상·일자리 축소 ‘충돌’

10곳 중 8곳 이상 도입했거나 적용 계획…경총 “기업 지원책 뒷받침을”

국내 대형 제조업체 10곳 중 8곳 이상이 로봇과 자동화 설비에 인공지능(AI)을 결합한 ‘피지컬 AI’를 이미 도입했거나 향후 도입할 계획이 있는 것으로 나타났다.



20일 한국경영자총협회가 종사자 500인 이상 제조기업 100개를 대상으로 한 ‘피지컬 AI 도입 실태 및 인식 조사’ 결과를 보면, 응답 기업의 84.0%가 피지컬 AI를 도입했거나 적용할 예정이라 답했다.



현재 제조 공정에서 상용 또는 시범사업 형태로 운용하는 기업은 47.0%였다. 전 공정이나 전 부서에 들인 곳은 4.0%, 일부 공정이나 일부 부서에 적용한 곳은 43.0%로 집계됐다. 아직 도입하지 않았으나 향후 할 계획이라고 밝힌 기업도 37.0%에 달했다.



기업 규모별로는 대기업의 활용 의지가 더 뚜렷했다. 1000인 이상 기업의 경우 88.5%가 이미 도입했거나 운용 계획을 갖고 있다고 응답했다. 500인 이상 1000인 미만 기업의 응답률(68.2%)을 20.3%포인트 웃도는 수치다.



로봇의 형태는 단순 운송 중심에서 인간형 로봇으로 이동하는 흐름을 보였다. 피지컬 AI를 운용 중인 기업들은 무인운반차(AGV)와 자율이동로봇(AMR)을 활용한다는 응답이 63.8%(복수응답)로 가장 많았다. 반면 향후 들여올 계획인 기업들은 휴머노이드형을 꼽은 비율이 64.9%로 가장 높았다.



피지컬 AI를 도입한 기업들의 주된 활용 분야는 조립·제작 공정이 66.0%로 가장 많았다. 물류·운송 및 창고 관리가 57.4%로 뒤를 이었다. 제품 설계·개발(17.0%), 품질 진단(14.9%), 안전 관리(10.6%) 등 제조 전반으로 이용 범위가 넓어지는 양상이다.



피지컬 AI를 이용하고 있거나 예정된 84개 기업을 분석한 결과, 도입에 따른 기대 효과로 ‘생산성 및 실적 향상’(45.2%)을 가장 많이 들었다. 이어 ‘구인난 등 인력 운용 어려움 해소’(26.2%), ‘산업재해 예방 및 사고 위험 감소’(22.6%) 순이었다. 이들 기업이 예상한 평균 생산성 향상폭은 31.9%에 달했다.



생산성 향상 기대와 동시에 일자리 감소 전망이 많았다. 피지컬 AI 적용과 확대에 따라 전체 일자리가 ‘축소될 것’이라고 내다본 기업은 61.9%에 이르렀다.



이승용 경총 경제분석팀장은 “피지컬 AI 확산으로 투자 대비 수익 불확실성과 노사 갈등 우려도 함께 커지고 있다”며 “긍정적 효과를 극대화할 수 있도록 관련 규제를 정비하고 기업 지원 대책을 뒷받침해야 한다”고 밝혔다.

