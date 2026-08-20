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제네시스, 더 럭셔리하게…첫 초대형 전기SUV ‘GV90’ 공개

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본문 요약

제네시스는 19일 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 'GV90 월드 프리미어'를 열고 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차 'GV90 네오룬'과 기본형 'GV90' 2종을 선보였다.

실내 역시 기존 양산차의 틀을 깬 혁신 사양이 대거 탑재됐다.

현대차그룹 최초로 앞좌석에 180도 회전하는 '전동식 스위블링 시트'를 적용해 차가 멈춘 상태에서 뒷좌석과 마주 보며 휴식이나 업무를 즐길 수 있는 라운지 공간을 구현했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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제네시스, 더 럭셔리하게…첫 초대형 전기SUV ‘GV90’ 공개

입력 2026.08.20 20:28

수정 2026.08.20 20:29

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  • 박홍두 기자

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미국서 열린 ‘GV90 월드 프리미어’ GV90 월드 프리미어에서 루크 동커볼케 현대차그룹 CDO(최고디자인책임자) 겸 CCO(최고크리에이티브책임자·왼쪽)가 ‘제네시스 GV90 네오룬’ 퍼스트 에디션을 소개하고 있다. 제네시스 제공

미국서 열린 ‘GV90 월드 프리미어’ GV90 월드 프리미어에서 루크 동커볼케 현대차그룹 CDO(최고디자인책임자) 겸 CCO(최고크리에이티브책임자·왼쪽)가 ‘제네시스 GV90 네오룬’ 퍼스트 에디션을 소개하고 있다. 제네시스 제공

앞뒷문 마주 보고 열리는 코치도어
앞좌석 뒤로 돌려 라운지 공간 구현
정의선 회장 “고급화 방향성 제시”

제네시스는 19일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 ‘GV90 월드 프리미어’를 열고 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) ‘GV90 네오룬’과 기본형 ‘GV90’ 2종을 선보였다.

정의선 현대차그룹 회장은 “GV90는 제네시스가 생각하는 미래 럭셔리의 방향성을 보여주는 모델”이라며 “혁신의 가치는 기술 자체가 아니라 인간 경험을 향상하는 데 있는 만큼 앞으로도 미래 럭셔리의 기준을 제시해 나가겠다”고 밝혔다.

가장 눈에 띄는 특징은 GV90 네오룬에 적용된 ‘네오룬 아치 게이트’다. 차체의 가운데 기둥(B필러) 없이 앞뒤 도어가 서로 마주 보며 열리는 코치도어 방식을 세계 최초로 독립 개폐형으로 양산했다. 새로 개발된 ‘듀얼 모션 힌지’를 통해 뒷문이 바깥쪽으로 슬라이딩한 뒤 회전해 앞문과 간섭 없이 독립적으로 여닫을 수 있다.

실내 역시 기존 양산차의 틀을 깬 혁신 사양이 대거 탑재됐다. 현대차그룹 최초로 앞좌석에 180도 회전하는 ‘전동식 스위블링 시트’를 적용해 차가 멈춘 상태에서 뒷좌석과 마주 보며 휴식이나 업무를 즐길 수 있는 라운지 공간을 구현했다.

물리 시동 버튼도 없앴다. 스마트키를 갖고 문 손잡이를 당기면 전원이 켜지고 자동으로 문이 열린다. 브레이크 페달을 밟고 변속만 하면 바로 출발할 수 있다.

1회 충전 주행거리는 연구소 측정 기준 500㎞(7인승 기준)에 달하며 350㎾(킬로와트)급 급속 충전 시 22분 만에 10%에서 80%까지 충전할 수 있다. 동력 성능은 최고 출력 490㎾, 최대 토크 800Nm(뉴턴미터)를 발휘한다. 또한 그룹 최초로 전·후륜에 전자식 차동제한장치(듀얼 e-LSD)를 탑재하고 능동형 후륜조향(RWS) 시스템을 더해 주행 안정성을 끌어올렸다.

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