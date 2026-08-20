“한식엔 K소화제” 활명수, 미국 공략

동화약품, 해외용 ‘K.O.D’ 출시

국내 대표 소화제 ‘활명수(사진)’가 개발 129년 만에 해외 시장에 진출한다.



동화약품은 1897년 개발한 소화제 ‘활명수’의 해외 시장 진출을 위해 ‘활명수 1897액’을 출시해 미국 시장을 공략한다고 20일 밝혔다.



동화약품은 이 제품의 영어 명칭을 ‘K.O.D’로 정했다. ‘대한민국 대표 소화음료’를 뜻하는 ‘코리아 오리지널 다이제스티브(Korea Original Digestive)’에서 따온 이름이다.



회사는 제품을 이달 중 국내 약국과 면세점에서 선보이고 다음달부터 미국 마트, 약국, 올리브영과 아마존 등에서 판매할 계획이다.



K.O.D는 기존 활명수와 성분 구성, 제품 설계 등이 다르다. 탄산이 없고 아미노산 일종인 L-아스파르트산과 비타민C가 추가됐다. 다만 제품 명칭과 디자인에는 129년 역사의 활명수 브랜드 정체성이 반영됐다고 회사가 설명했다.



동화약품은 제품 홍보를 위해 그룹 코르티스를 모델로 선정해 광고 활동을 벌일 예정이다.



동화약품 관계자는 “국내에서 생산한 활명수를 외국의 한인 마트에서 판매한 적은 있지만, 해외 시장을 고려해 제품을 만든 것은 처음”이라고 말했다.



이어 “외국에서 한식을 즐긴 뒤 한국 최초의 신약 활명수를 마시는 문화를 제안할 것”이라며 “젊고 개성 있는 이미지와 폭넓은 국내외 팬덤을 보유한 코르티스와 함께 음악과 한식을 연결하는 캠페인을 전개해 K.O.D의 인지도를 높이겠다”고 전했다.

