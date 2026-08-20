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본문 요약

SK하이닉스 노사가 성과급 체계를 '전액 현금' 지급에서 '주식 60%, 현금 40%'로 개편하는 임금 및 단체협약 잠정합의안을 마련했다.

SK하이닉스 사측은 이번 잠정합의안에 대해 "현금 보상 중심의 구조를 넘어 구성원과 회사, 주주가 장기 성장의 방향을 함께 바라볼 수 있는 기반을 다졌다"고 밝혔다.

회사는 "성과급 제도는 구성원이 주주와 함께 성장한다는 의미를 담아 이해관계자들의 가치를 균형 있게 정렬하는 방향으로 보완했다"며 "전체 성과급의 60%를 주식 지급 기준으로 삼되, 주식 규모 및 지급 방식은 선택권을 부여해 희망할 경우 100%까지 설정할 수 있게 했다"고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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하이닉스 성과급 4억2000만원은 자사주로

입력 2026.08.20 20:32

수정 2026.08.20 20:34

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  • 김유진 기자

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노사, PS 7억원 중 ‘현금 40%’ 개편 잠정합의…임금 인상률은 6.3%

SK하이닉스 노사가 성과급 체계를 ‘전액 현금’ 지급에서 ‘주식 60%, 현금 40%’로 개편하는 임금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 마련했다.

SK하이닉스 노조는 20일 오후 긴급 임시대의원대회를 열고 ‘2026년 임단협 잠정합의안’을 구성원에게 설명했다. 이에 따라 성과급인 초과이익분배금(PS)의 40%는 당해 연도에 현금으로, 나머지 60%는 자사주로 지급한다.

이는 지난해 노사가 ‘영업이익의 10%’를 재원으로 하여 상한을 폐지하는 것을 골자로 10년간 유효한 성과급 합의를 도출하고, PS를 전액 현금(80%는 첫해, 나머지 20%는 2년간 지급)으로 주기로 한 데서 달라진 것이다.

SK하이닉스의 올해 영업이익 전망치(250조원)를 기준으로 하면 성과급 재원은 25조원 규모다. 이를 전체 임직원 수(약 3만5000명)로 나누면 1인당 평균 PS는 약 7억원(세전 기준)이다. 개편된 성과급 체계에 따르면 1인당 현금 수령액은 2억8000만원, 자사주로 받는 금액은 약 4억2000만원이다.

PS로 지급되는 주식 중 40%는 당해 매도 가능하며 20%는 2년에 걸쳐 10%씩 이연 지급한다. 또한 내년 초 자사주로 지급되는 2026년도분 PS에 대해선 구성원이 원할 경우 최대 80%까지 현금으로 수령할 수 있다. 노사는 또 임금 인상률 6.3%에 합의했다.

SK하이닉스 사측은 이번 잠정합의안에 대해 “현금 보상 중심의 구조를 넘어 구성원과 회사, 주주가 장기 성장의 방향을 함께 바라볼 수 있는 기반을 다졌다”고 밝혔다. 회사는 “성과급 제도는 구성원이 주주와 함께 성장한다는 의미를 담아 이해관계자들의 가치를 균형 있게 정렬하는 방향으로 보완했다”며 “전체 성과급의 60%를 주식 지급 기준으로 삼되, 주식 규모 및 지급 방식은 선택권을 부여해 희망할 경우 100%까지 설정할 수 있게 했다”고 설명했다.

SK하이닉스는 주가 변동에 대비해 주식 수를 산정할 때 실적 발표일과 PS 현금 지급일, 주식 지급일 등 3개 시점의 종가 중 가장 낮은 값을 기준으로 적용하는 등 보완책도 마련했다고 밝혔다. 주식 지급 다음날 주가 하락 시 주식거래가 어려운 교대 근무자들을 고려해 차액보전 장치도 마련했다.

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