[새책]수학의 역사 外

수학의 역사



라이프니츠, 오일러, 튜링 등 수학의 발전을 이끈 주요 인물들과 0의 탄생, 페르마의 마지막 정리, 미적분학 등 수학의 핵심 개념을 역사 속 일화들과 함께 자연스럽게 전한다. 저자는 영국의 수학사학자이자 수학교육학자다. 스네자나 로렌스 지음. 고유경 옮김. 소소의책. 2만7000원



명동백작들의 영화 이야기



‘목마와 숙녀’로 기억되는 시인 박인환은 영화 평론도 썼다. 책은 그가 숨을 거두기 전 2년여 동안 남긴 59편의 영화 평론을 통해 당대 문화와 예술을 이야기한다. <카사블랑카> <라인강의 감시> 등에 대한 박인환의 평론과 시인의 삶을 엮어 풀어냈다. 오동진 지음. 싱긋. 1만7000원



알리바이의 해부학



<첫번째 거짓말이 중요하다>로 널리 사랑받은 작가의 신작. 벤저민 베일리스라는 변호사가 살해된 채 발견된 이후, 그를 둘러싼 인물들의 사정과 범행 동기, 그리고 알리바이를 탐색하는 소설은 누가 범인인지 끝없이 의심하게 만든다. 애슐리 엘스턴 지음. 엄일녀 옮김. 문학동네. 1만8000원



동네의 시간



한국인은 살면서 평균 10회 이상 이사한다. 직장, 교육, 집값 등 다양한 이유로 이사하는 우리에게 동네란 어떤 의미인지 묻는다. 한동네에서 14년간 살아온 저자가 이웃을 비롯해 가게, 공터 등 동네를 이루는 모든 존재를 입체적으로 그려낸다. 최성용 지음. 에이도스. 2만2000원