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수학의 역사 外

입력 2026.08.20 20:44

수정 2026.08.20 20:52

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[새책]수학의 역사 外

수학의 역사

라이프니츠, 오일러, 튜링 등 수학의 발전을 이끈 주요 인물들과 0의 탄생, 페르마의 마지막 정리, 미적분학 등 수학의 핵심 개념을 역사 속 일화들과 함께 자연스럽게 전한다. 저자는 영국의 수학사학자이자 수학교육학자다. 스네자나 로렌스 지음. 고유경 옮김. 소소의책. 2만7000원

[새책]수학의 역사 外

명동백작들의 영화 이야기

‘목마와 숙녀’로 기억되는 시인 박인환은 영화 평론도 썼다. 책은 그가 숨을 거두기 전 2년여 동안 남긴 59편의 영화 평론을 통해 당대 문화와 예술을 이야기한다. <카사블랑카> <라인강의 감시> 등에 대한 박인환의 평론과 시인의 삶을 엮어 풀어냈다. 오동진 지음. 싱긋. 1만7000원

[새책]수학의 역사 外

알리바이의 해부학

<첫번째 거짓말이 중요하다>로 널리 사랑받은 작가의 신작. 벤저민 베일리스라는 변호사가 살해된 채 발견된 이후, 그를 둘러싼 인물들의 사정과 범행 동기, 그리고 알리바이를 탐색하는 소설은 누가 범인인지 끝없이 의심하게 만든다. 애슐리 엘스턴 지음. 엄일녀 옮김. 문학동네. 1만8000원

[새책]수학의 역사 外

동네의 시간

한국인은 살면서 평균 10회 이상 이사한다. 직장, 교육, 집값 등 다양한 이유로 이사하는 우리에게 동네란 어떤 의미인지 묻는다. 한동네에서 14년간 살아온 저자가 이웃을 비롯해 가게, 공터 등 동네를 이루는 모든 존재를 입체적으로 그려낸다. 최성용 지음. 에이도스. 2만2000원

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