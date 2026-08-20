[책에서 만난 얼굴]스마트폰 화면을 바라보는 ‘멍한’ 얼굴들

요양객 헤르만 헤세 지음 | 김현진 옮김 | 을유문화사 | 296쪽 | 1만원

‘스몸비’ ‘브레인롯’… 스마트폰 중독 관련 신조어들은 ‘멍한 얼굴의’ 좀비 같은 개인을 꾸짖듯 묘사하곤 한다. 그런데 스마트폰을 든 이들은 그저 지루하고 멍청한 존재일까?



<요양객>은 중년의 헤르만 헤세가 좌골신경통으로 인해 스위스의 유명한 온천도시 바덴에 머무른 약 4주간에 대해 쓴 수기다. 나는 최근 이 책을 흥미롭게 읽었는데, 헤세가 생동감 있게 묘사한 20세기 초 휴양지에서의 생활이 오늘날의 ‘거대한 스마트폰’ 속 안온한 삶 같다는 생각이 들었기 때문이다.



바덴의 온천 휴양지에 머무는 신사 숙녀 요양객들은 우스꽝스러운 관광지 기념품(쇼핑앱), 간이 영화관(OTT 및 유튜브), 엉성한 카지노(불법도박앱), 만찬과 간식(배달앱), 단지 벽면을 채울 뿐인 지루한 그림 등에 둘러싸여 지극히 안온한 일상을 보낸다. 헤세는 그 안락함 속에서 때론 시무룩해하거나 즐거워하기도 하며 지낸다.



왠지 모르게 그중에서도 바덴에서 열리는 ‘정기 연주회’ 장면을 묘사한 대목에 유독 눈길이 머물렀다. 진부하기 짝이 없는 정기 연주회에서 열정 없는 연주자들은 유행가들을 대충 섞어 백화점 화장실에서 흘러나올 법한 음악을 무심하게 연주한다.



그런데 이때 헤세의 시선은 흥미롭게도 ‘볼거리(연주회)’가 아닌 ‘청중의 얼굴’을 향한다. 청중 가운데 누군가는 열광적인 박수를 보내고 누군가는 존다. 지루한 사람들이 모여 지루한 연주회를 보며 시간을 때울 뿐이지만, 헤세는 말한다. “적어도 내가 곧장 알아본 것은 이 활력 없는 청중 역시 동일한 집단이 아니라 수많은 개별적인 영혼으로 구성되어 있다는 사실이다.” 어린아이가 찌그러진 병뚜껑을 쥐고 우주선을 상상하듯, 어떤 “열광적인 영혼”은 모멸적일 정도로 진부한 연주회에서마저 감격을 느낀다. 대중문화의 진부함이 곧 대중의 진부함은 아니다.



출퇴근 시간 지하철에서 피곤한 얼굴로 스마트폰을 보는 이들을 바라본다. 그들 각자는 어떤 상상에 붙들려 있을까? 어떤 댓글을 쓸까? 문득 어떤 꿈이 찾아올 때면 그들은진심 어린 미소를 지을 수도 있으리라.



나는 생각한다. 스마트폰 때문에 상상력이 시들어가는 시대라지만, 이 시대에도 여전히 엄격한 정신의 관찰자들은 화면의 ‘노예’가 된 대중을 향해 손가락질하는 대신 스마트폰을 바라보며 괴로워하거나 때론 웃는 사람들 개개인의 삶, 그 하나로 모아질 수 없는 얼굴들에 시선을 향할 것이라고.