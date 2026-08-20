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본문 요약

동갑내기 현직 국어교사이자 친구인 최지혜, 하고운이 책과 문학을 사이에 두고 2년 넘게 주고받은 편지를 한 권의 책으로 엮었다.

편지에는 교실에서 만난 아이들의 모습과 좋은 교사가 되고 싶은 열망, 일하는 사람으로서 느끼는 피로와 자책, 여성으로 살아가며 맞닥뜨리는 고민이 두루 담겼다.

두 사람에게 문학은 지식을 전수하기 위한 도구가 아닌 아이들과 세상을 잇고 서로의 마음에 가닿기 위해 빌려 쓰는 언어다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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문학을 빌려 교실의 고민을 마주하다

입력 2026.08.20 20:44

수정 2026.08.20 20:52

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  • 노정연 기자

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교실 바깥의 마음

최지혜·하고운 지음

롤러코스터 | 224쪽 | 1만7000원

[책과 삶]문학을 빌려 교실의 고민을 마주하다

동갑내기 현직 국어교사이자 친구인 최지혜, 하고운이 책과 문학을 사이에 두고 2년 넘게 주고받은 편지를 한 권의 책으로 엮었다. 시작은 2022년 봄, 최 작가의 출산 직후였다. 육아라는 낯선 세계에 고립될 것 같은 두려움에 놓였을 때 도착한 친구의 편지는 “무엇이든 뜰 수 있는 포근한 털실 뭉치”가 되어 대화의 물꼬를 텄다.

편지에는 교실에서 만난 아이들의 모습과 좋은 교사가 되고 싶은 열망, 일하는 사람으로서 느끼는 피로와 자책, 여성으로 살아가며 맞닥뜨리는 고민이 두루 담겼다. 두 사람에게 문학은 지식을 전수하기 위한 도구가 아닌 아이들과 세상을 잇고 서로의 마음에 가닿기 위해 빌려 쓰는 언어다. 한 편의 시와 산문은 아이들의 닫힌 마음을 이해하는 단서가 되고 말로 전하지 못하는 안부를 건네는 가장 다정한 언어가 된다.

책 속에는 윤동주와 나희덕, 진은영의 시부터 타라 웨스트오버, 프리모 레비 등 다양한 작가의 문장이 등장한다. 서로의 책장을 들여다보는 일은 자연스레 지나온 시간을 되짚고, 서로의 고통과 기쁨을 헤아리는 일로 확장된다.

문학을 매개로 한 대화는 교실에서 들여다보지 못했던 내면과 숨겨둔 부끄러움을 불러낸다. 급식실에서 혼자 밥을 먹지 못해 매일 조퇴하던 아이를 떠올리며 슬픔과 불안을 마주하는가 하면, 신규 교사 시절 미숙함으로 아이들을 온전히 품지 못했던 기억도 솔직하게 꺼내놓는다. 편지를 주고받는 동안 혼자 감당하던 고민과 자책은 서로 기대어 견디는 연대의 경험으로 바뀌어간다.

두 교사의 기록은 일과 삶의 무게에 흔들리는 모든 이들에게 조용한 위로를 건넨다. 좋아하는 일을 오래 지속하고 싶은 사람, 잘해내고 싶은 마음에 자주 자책하는 사람, 타인의 슬픔을 더 깊이 이해하고 싶은 이들에게도 닿는다. 좋아하는 책을 건네고 자신의 이야기를 써 보내는 일, 혼자 품고 있던 마음을 누군가와 나누는 것만으로도 삶의 “외로운 구석에 볕이” 든다는 것을 보여준다.

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