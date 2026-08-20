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본문 요약

이직·결혼과 같은 큰일을 결정하기 전이나 불행한 일이 닥쳤을 때 등 사람들은 종종 자신의 사주를 들여다본다.

하나 <아무튼, 사주>의 저자는 "사주의 언어가 아닌 익숙한 편견의 언어가 되기도 한다"며 기존 사주 해석에 반기를 든다.

여성에게 "기가 세서 남자로 태어났어야 할 사주"라고 말하는 것은, "타인의 말을 고분고분 듣는 대신 일을 개척하는 힘이 있는 사람"이라는 뜻이기도 하다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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제 ‘팔자’가 세서…아뇨, 당신은 ‘센 사람’입니다

입력 2026.08.20 20:44

수정 2026.08.20 20:52

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  • 서현희 기자

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아무튼, 사주

정홍칼리 지음

제철소 | 160쪽 | 1만2000원

[책과 삶]제 ‘팔자’가 세서…아뇨, 당신은 ‘센 사람’입니다

이직·결혼과 같은 큰일을 결정하기 전이나 불행한 일이 닥쳤을 때 등 사람들은 종종 자신의 사주를 들여다본다. 용하다는 역술가를 찾아가기도 하고, 인공지능(AI)에 물어보는 이들도 있다. 운수가 좋다는 결과를 받아든다면 좋겠지만, 가끔은 저주 같은 답변에 ‘내 팔자에 문제가 있다’는 생각이 들기도 한다.

한 사람의 주어진 인생을 뜻하는 ‘팔자(八字)’는 사람이 태어난 시간으로 계산한 여덟 개의 한자, 즉 ‘사주팔자’에서 유래됐다. 주어진 글자가 좋은 것을 ‘팔자가 좋다’고 하고, 좋은 대운을 만나야 ‘팔자가 편다’고들 이야기했다. 역술가의 말에 일희일비하게 되는 것도, 자신에게 정해진 운명을 읽었다는 믿음 때문일 것이다.

하나 <아무튼, 사주>의 저자는 “사주의 언어가 아닌 익숙한 편견의 언어가 되기도 한다”며 기존 사주 해석에 반기를 든다. 여성에게 “기가 세서 남자로 태어났어야 할 사주”라고 말하는 것은, “타인의 말을 고분고분 듣는 대신 일을 개척하는 힘이 있는 사람”이라는 뜻이기도 하다. “백호살이 있으니 불운한 삶이 될 것”이라고들 이야기하지만, 백호살은 “위험을 뚫고 나가게 하는 기운”이기도 하다. 저자는 사주를 사람을 규정하고 단정하는 도구가 아닌, 상대방의 계절과 온도감을 느낄 수 있는 이해의 도구로 써야 한다고 말한다.

저자 정홍칼리는 인도에서 신내림을 받은 무당이자, 사주를 보는 역술가이고, 투쟁 현장에 나서는 활동가이자 여러 에세이를 쓴 작가이기도 하다. 그는 책에서 정(正)과 편(偏), 오행과 같은 사주의 언어를 기반으로 자신의 굴곡진 삶을 풀어 놓는다. 그는 사주를 들여다봄으로써 단순한 불행으로 여겨졌던 것들도 일종의 패턴이 있다는 사실을 발견하면 위로가 된다고 말한다. 자신과 타인을 위로하고 응원하는 사주의 가능성에 주목하는 것이다.

책은 사주를 잘 모르는 이들이라도 편안하게 읽을 수 있다. 자신의 사주를 한 번쯤 들여다본 적이 있는 사람이라면 새로운 해석의 가능성을 만나볼 수도 있을 것이다.

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