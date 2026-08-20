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뇌를 바꾸려는 사람들 外

입력 2026.08.20 20:49

수정 2026.08.20 20:51

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[새책]뇌를 바꾸려는 사람들 外

뇌를 바꾸려는 사람들

18세기 전기 치료부터 현대 뇌과학까지, 전기와 뇌를 둘러싼 수백년의 역사를 훑는 그래픽노블이다. 신경가소성의 발견, 첨단 보조기술과 약물, 뇌 자극 기술의 발전 등을 살핀다. 뇌의 변화 가능성에 관한 윤리적 문제도 다룬다. 김명호·류영준 지음. 어크로스. 2만2000원

[새책]뇌를 바꾸려는 사람들 外

스윙스엔 뭔가가 있다

2014년 창단한 다문화 리틀야구단 울산 스윙스의 이야기다. 경찰과 사회복지사가 합심해 야구단을 꾸려가는 사연을 담았다. 잘하지 않아도 응원받고, 누구보다 기쁘게 운동하는 스윙스 단원, 코치, 학부모의 목소리를 들었다. 서진영 지음. 어떤책. 1만8000원

[새책]뇌를 바꾸려는 사람들 外

괴물의 탄생

괴물은 인간이 아닌 것, 정상에서 벗어난 것, 두려운 것이다. 괴물을 규정하는 과정에서 인종, 국가, 젠더 등 사회적 범주가 구축된다. 상상 속 괴물 그림, 괴물로 취급받은 사람의 초상화 등 다양한 시각 자료가 이해를 돕는다. 수레카 데이비스 지음. 이영아 옮김. 현암사. 2만3000원

[새책]뇌를 바꾸려는 사람들 外

지지 않는 인생 설계의 기술

인생의 난관은 ‘게임’과 같다. 게임의 규칙을 읽으면 이길 확률을 높일 수 있다. 시카고대 경제학과 최초의 여성 박사인 저자가 게임이론과 행동경제학 원리를 직장, 가족, 돈 관리 등 인생 과제에 적용하는 방법을 보여준다. 대릴 페어웨더 지음. 김고명 옮김. 더퀘스트. 1만9800원

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