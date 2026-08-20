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본문 요약

대신 희망하기를 "행동하기"로 바꾸라고 조언한다.

불안한 희망을 갈구하는 대신 즉각적 보상 없이도 "올바른 일을 계속할 수 있는 강력하고 자율적인 정신"이 필요하다는 것이 그의 주장이다.

일회용 컵 대신 텀블러를 들고 다니거나 일일이 분리배출을 하다가 '어차피 지구 반대편에서 엄청난 양의 쓰레기가 버려지고 있는데 내 이런 행동이 무슨 의미인가'라고 생각할 때가 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“희망 없는 낙관주의는 당신을 강인하게 만들고 앞으로 닥칠 실망들에 면역되게 해준다”

입력 2026.08.20 20:49

수정 2026.08.20 20:51

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  • 고희진 기자

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[금요일의 문장]“희망 없는 낙관주의는 당신을 강인하게 만들고 앞으로 닥칠 실망들에 면역되게 해준다”
“희망 없는 낙관주의는 당신을 강인하게 만들고 앞으로 닥칠 실망들에 면역되게 해준다”
- 미 비링하의 <희망 없는 낙관주의>, 어크로스

부커상 인터내셔널 후보에 오르기도 한 네덜란드 작가인 저자는 강연 때마다 비슷한 질문을 받는다. ‘우리에게 희망이 있습니까?’가 그것이다. 기술 발달로 세계는 진보하는 것 같지만, 반복되는 전쟁과 기후위기는 인류에게 허용된 시간이 얼마 남지 않았다는 두려움을 안긴다. 입소스 조사에 따르면 2024년 세계인의 75%가 ‘미래를 잃었다’고 느꼈다고 답했다. 사람들은 저명한 작가인 그에게 ‘희망은 있다’는 답을 듣고 위안을 얻고 싶어 하는 듯하다. 그런데 저자는 오히려 “희망을 버리라”고 말한다. 대신 희망하기를 “행동하기”로 바꾸라고 조언한다. 불안한 희망을 갈구하는 대신 즉각적 보상 없이도 “올바른 일을 계속할 수 있는 강력하고 자율적인 정신”이 필요하다는 것이 그의 주장이다.

일회용 컵 대신 텀블러를 들고 다니거나 일일이 분리배출을 하다가 ‘어차피 지구 반대편에서 엄청난 양의 쓰레기가 버려지고 있는데 내 이런 행동이 무슨 의미인가’라고 생각할 때가 있다. 책은 실망하는 대신 상황을 낙관하고 계속해서 올바른 일을 하라고 한다. 최후의 순간 모든 것이 무너진다고 해도 세상을 낙관하며 인간이 했던 의미 있는 행동은 남기 때문이다.

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