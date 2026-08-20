[그림책]기다림을 견디며 우린 어른이 된다

언제까지 기다려! 에이나트 차르파티 글·그림 | 정재원 옮김 책과콩나무 | 48쪽 | 1만4000원

“네가 오후 4시에 온다면, 나는 3시부터 행복해지기 시작할 거야.”



생텍쥐페리의 소설 <어린 왕자> 속 여우에게 기다림은 설렘이지만, 어린이에게 기다림이란 오직 지루함 그 자체일 뿐이다. 그림책 <언제까지 기다려!> 속 아이도 기다리는 게 너무나 싫다. 할머니는 내 전화를 왜 이렇게 안 받는지, 버스는 왜 이렇게 안 오며, 마트 계산대 앞 줄도, 동물병원 대기 시간도 왜 이렇게 긴지 이해할 수 없다. 몸을 이리 뒤척 저리 뒤척 하다 보면 머릿속에는 ‘도대체 왜?’에서 이어진 생각들이 꼬리를 문다.



할머니가 깜빡 잠이 드신 걸까? 버스 운전사한테 거절하기 힘든 일이 생긴 걸까? 축구 용병 제안 같은? 외계인들이 다이아몬드로 계산해달라고 떼를 쓰는 걸까? 커다란 용을 진찰하느라 의사 선생님이 바쁜 걸까?



아이의 기발한 상상을 따라가다 보면 주변을 생각하는 마음이 보인다. ‘아마 무슨 일이 생겨서일 거야’라 여기며 상황을 받아들이려 하고, ‘혹시 무슨 일이 생겼으면 어쩌지’ 걱정하며 타인을 염려한다. 아이는 기다림을 견디며 한 뼘 더 성장한다. ‘어른이 되면 시간이 아주 빠르게 흘러가니까, 기다리는 걸 즐겨보라’는 할머니의 말을 아이는 훗날 엄마가 되어 비로소 깨닫게 된다. 어른이 되어도 여전히 기다림은 피할 수 없는 일. 다만 사랑하는 이가 옆에 있다면 그 기다림도 행복이라는 걸 알게 된다. 기다림은 딸과 함께 흘러가는 구름을 바라보는 시간이 된다는 걸. 오후 4시를 기다리는 여우의 시간이 된다는 걸 말이다.



마지막 페이지 한 귀퉁이에는 엄마와 아이가 버스정류장 벤치에 앉아 있는 모습이 작게 그려져 있다. 버스가 왜 안 오지? 나머지 여백 속 이야기는 이제 당신이 채울 차례다.

