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마키아벨리 똑 닮았던 ‘안티 마키아벨리’ 군주

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본문 요약

1527년 세상을 떠난 마키아벨리에 대한 악평이 유럽 전역으로 퍼지는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다.

유럽 국제정치의 급격한 판도 변화와 프로이센의 생존·팽창이라는 현실 앞에서 프리드리히 2세의 선택은 그가 비판했던 마키아벨리의 논리에 가까워진다.

16세기 인물과 사상을 21세기 언어로 재해석해온 저자는 이 책에서 <안티 마키아벨>을 국내 최초로 번역해 소개하는 한편, 프리드리히 2세가 사실은 마키아벨리의 가장 완벽한 제자였을지 모른다는 역설을 좇는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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마키아벨리 똑 닮았던 ‘안티 마키아벨리’ 군주

입력 2026.08.20 20:50

수정 2026.08.20 20:51

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나는 군주론에 반대한다, 그러나

김상근 지음

김영사 | 448쪽 | 2만4000원

[책과 삶]마키아벨리 똑 닮았던 ‘안티 마키아벨리’ 군주

1527년 세상을 떠난 마키아벨리에 대한 악평이 유럽 전역으로 퍼지는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 그의 저서 <군주론>은 온전히 번역되기 전부터 유럽 각국 지성인들의 비난과 혐오에 시달렸다.

수많은 유명인 중에서 프로이센의 프리드리히 2세만큼 걸출한 ‘안티팬’도 없었다. 그가 직접 쓴 <안티 마키아벨>은 제목부터 노골적이다. 이 책은 <군주론>과 똑같은 순서와 체계로 구성되어 각 장에서 마키아벨리의 주장을 정면으로 반박하는 형식을 취한다. 이를테면 <군주론> 17장에는 “사랑받기를 갈구하는 것보다 두려움의 대상이 되는 편이 더 낫다”는 주장이 나온다. 반면 <안티 마키아벨> 17장에서 프리드리히 2세는 “어떤 왕이든 백성의 공포심 위에 군림하는 것이 유일한 정책 목적이라면 결국 겁쟁이와 노예들 위에 군림하게 될 뿐”이라며 “군주의 선함은 결코 단점이 될 수 없다”고 역설한다. 왕세자 시절부터 계몽군주가 되겠다고 다짐한 프리드리히 2세는 냉혹한 마키아벨리즘 정치학을 극도로 혐오했다. 자신의 책 서문에 ‘마키아벨리가 만든 치명적인 독약의 해독제’라고까지 썼다. 하지만 그가 즉위한 뒤 현실은 그 선언을 놀라울 만큼 빠르게 배반한다. 유럽 국제정치의 급격한 판도 변화와 프로이센의 생존·팽창이라는 현실 앞에서 프리드리히 2세의 선택은 그가 비판했던 마키아벨리의 논리에 가까워진다.

16세기 인물과 사상을 21세기 언어로 재해석해온 저자는 이 책에서 <안티 마키아벨>을 국내 최초로 번역해 소개하는 한편, 프리드리히 2세가 사실은 마키아벨리의 가장 완벽한 제자였을지 모른다는 역설을 좇는다. 이상과 현실, 도덕과 권력 사이에서 한 군주가 어떻게 달라지는지를 따라가다보면 <군주론>이 500년 넘게 살아남은 이유가 새삼 선명해진다.

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