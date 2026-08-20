‘오하나’ ‘파미유’…구조견 20마리 새 가족 찾아요

서울시, 20개국 언어 새 이름 선물

서울시가 오랜 기간 열악한 환경에서 지내다 구조된 강아지 20마리의 새 가족을 찾는다.



서울시는 지난달 28일 한 주택에서 구조한 강아지 33마리 가운데 20마리의 공개 입양을 진행한다고 20일 밝혔다. 이 강아지들은 1~2세가량 됐으며, 현재 서울시립동물복지지원센터 마포와 동대문 센터에서 보호하고 있다.



기존 보호자는 잘 길러보려는 마음으로 강아지를 키우기 시작했지만, 반복된 출산으로 개체수가 늘어나 감당하기 어려운 상황에 놓였다. 소음과 악취로 민원이 잇따르자 자치구와 서울시가 현장을 찾았다. 방임으로 인한 학대로 이어질 가능성이 있다고 판단해 긴급 구조를 결정했다.



구조는 서울시와 자치구, 동물보호단체가 함께 진행했다. 강아지들은 한국애견협회 도움으로 목욕과 미용을 마친 뒤 병원에서 검진·치료와 중성화 수술을 받았다. 서울시는 “전염병·영양실조·피부질환 등 열악한 환경에서 발생할 수 있는 질병을 꼼꼼히 확인했다”며 “현재는 입양이 가능한 건강한 상태”라고 전했다.



서울시는 강아지들에게 세계 20개국 언어로 ‘가족’을 의미하는 이름을 지어줬다. 하와이어 오하나, 프랑스어 파미유, 튀르키예어 아이레 등이다.



강아지들은 대체로 순하고 사람에게 친화적이라고 한다. 하지만 좁은 집에서 여러 마리가 함께 지내 활동량이 적었던 탓에 근력을 기르는 다양한 활동이 필요한 상황이다. 센터에서는 배변·산책·리드줄 훈련, 기본 예절교육 등 사회화 교육을 진행하고 있다.



서울시는 “일부 강아지는 소음이나 닫힌 공간, 강압적인 행동을 두려워하는 모습을 보이지만 가족의 사랑이 더해진다면 충분히 달라질 것으로 보인다”고 했다. 입양 신청은 서울시립동물복지지원센터 입양 플랫폼인 포인핸드(pawinhand.kr)에서 할 수 있다. 책임 있는 반려문화 정착을 위해 입양 희망자는 온라인 신청 후 전문 상담을 받게 된다. 가족 구성원 동의와 반려동물 양육 여건, 돌봄 계획을 종합적으로 검토한 뒤 입양이 진행된다.

