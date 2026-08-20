멸종위기 수달·참매…대둔산에 1648종 생명 살아

국내 미기록 고등균류 7종도

충남 대둔산도립공원 지역에 수달과 참매, 하늘다람쥐 등 멸종위기종을 포함한 1600여종 동식물이 서식하는 것으로 조사됐다. 충남도 산림자원연구소는 지난해 6월부터 지난 6월까지 진행한 대둔산도립공원 자연자원조사를 통해 법정보호종 9종을 포함한 1648종의 동식물 서식을 확인했다고 20일 밝혔다.



도립공원 자연자원조사는 자연공원 자원 현황과 자연적·인위적 요인에 따른 변화상을 파악하기 위해 5년 주기로 진행되고 있다. 조사 결과는 공원 관리와 생물다양성 보전 활동 자료로 활용된다. 이번 조사는 지형·지질, 식생, 식물상, 조류, 포유류, 양서·파충류, 곤충류, 저서성대형무척추동물 등 모두 11개 분야로 나눠 이뤄졌다.



조사 결과 대둔산도립공원에서는 멸종위기야생생물 1급인 수달과 2급 새매·참매·삵·담비·하늘다람쥐를 비롯해 천연기념물인 원앙과 황조롱이, 소쩍새 등 모두 9종의 법정보호종이 살고 있는 것으로 파악됐다.



국내 미기록종도 처음 확인됐다. 유전자(DNA) 분석과 계통수 작성을 통해 대둔산도립공원에 국내에 미기록된 고등균류 7종이 존재하고 있음을 파악했다. 외래종으로 알려진 북경도마뱀부치 집단 서식지도 발견돼 DNA 분석 등으로 토착종 가능성을 확인하고 있다.



지형·지질 자원조사에서는 국가적 보호 가치가 있는 2등급 5곳, 국가 지정 관리 대상인 3등급 45곳이 새롭게 발굴됐고, 지정문화유산 7건과 비지정문화유산 33건 등 40건의 문화자원도 확인됐다.



이번 조사 결과는 충남도 홈페이지를 통해 공개되며, 지리정보시스템 데이터베이스로 구축돼 도립공원 보존·관리 계획 수립에 활용된다.

