경찰 ‘허위 보고’에 묻힌 제주 여성 실종…3개월 만 ‘뒷북 수색’

통화내역 없는데 “연락됐다” 종결 경찰이 “안전 확인” 후 행방 묘연 담당 경찰은 ‘직무유기 혐의’ 부인

경찰이 신고 접수 3개월 만에 제주에서 실종된 장미란씨(37)에 대한 대대적인 수색을 시작했다. 최초 실종 신고를 접수한 경찰관이 장씨와 연락이 닿은 것처럼 허위 보고해 사건을 임의 종결했다는 의혹이 제기되자 뒤늦게 대응에 나섰는데 장씨의 행방은 아직 묘연하다.



20일 제주경찰청에 따르면 경찰은 오는 26일까지 해경과 바다환경지킴이 등 하루 평균 140여명을 동원해 장씨 휴대전화 위치 추적 결과가 나온 제주 한림항 일대를 집중적으로 수색한다. 수색에는 헬기와 드론, 잠수부, 경비정, 연안구조정 등 첨단 장비가 총동원된다.



앞서 지난 5월15일 장씨와 함께 살던 남자친구는 “장씨가 귀가하지 않는다”며 제주서부경찰서에 신고했다. 장씨는 같은 달 12일 오후 10시쯤 집을 나선 뒤 현재까지 행방이 파악되지 않았다. 검정 후드 집업, 카키색 운동복 바지를 입고 슬리퍼를 신은 장씨가 집을 나서는 장면이 폐쇄회로(CC)TV 영상에 찍혔다. 장씨의 휴대전화는 나흘 뒤인 16일 오전 꺼졌으며 이후 정상적으로 연결된 흔적이 없는 것으로 알려졌다. 신용카드 사용이나 제주공항과 제주항을 통해 다른 지역으로 이동한 기록 등 생활 반응도 확인되지 않았다.



첫 실종 신고 당시 야간 근무자였던 제주서부경찰서 A경장은 해당 신고를 받은 뒤 ‘실종자와 연락이 됐다’는 취지로 보고하고 사건을 종결 처리했다. 장씨 가족에게도 “(실종자와) 연락돼 안전이 확인됐다”는 취지로 안내했다. 경찰 말을 믿고 기다리던 가족들은 장씨와 계속 연락이 닿지 않자 지난 7월19일 다시 실종 신고를 했다.



경찰은 이 과정에서 A경장과 장씨 간 실제 통화를 했는지, 종결 처리 절차에는 문제가 없었는지 등을 들여다보고 있다. 장씨 통신 기록을 조회한 결과, 첫 신고 당시 통화 내역 자체가 존재하지 않은 것으로 파악됐기 때문이다. 다만 부재중 전화와 콜백(응답 전화) 여부 등은 추가 조사해야 하는 것으로 알려졌다. 실종사건 처리 시스템에서는 상부 확인 절차 없이 사건을 종결하는 것이 가능하다.



현재 반부패경제범죄 수사대가 A경장에 대해 직무유기 혐의로 수사를 진행하고 있다. A경장은 “실종자와 통화 후 정상적으로 사건을 종결했다”면서 “실종자가 신고자(남자친구)에게 위치를 알리지 말아 달라고 요청했다”며 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.



A경장은 지난달 22일 경찰서 여자 화장실에 들어간 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로도 조사받고 있다. 현재 직위 해제된 상태다.

