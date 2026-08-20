[속보] 김여정, 한·미 훈련 축소에 “이재명, 안팎 다른 이중적 언행…전쟁놀이 못하게 된 서울”

김여정 북한 노동당 총무부장이 20일 "한국 땅에서 벌어지는 미·한의 대규모 침략 전쟁 시연인 '을지 프리덤 쉴드'가 시작되자마자 된서리를 맞았다"며 "돌연 훈련 축소를 지시한 트럼프의 말 한마디에 서울은 제일 즐겨하던 전쟁놀이 판을 거두어야 하는 가긍한 처지에 놓이게 되었다"라고 밝혔다.

김정은 북한 국무위원장의 동생인 김 부장은 이날 '그리도 즐겨하던 전쟁놀이를 못하게 된 서울의 가긍한 처지'라는 제목의 담화를 통해 이같이 밝히며 "시르죽은 꼴이 된 한국의 처지는 그들이 자랑하던 미·한 혈맹의 주종 관계 구도를 선명히 그려주고 있다"고 했다.

김 부장은 이재명 대통령을 향해 "앞에서는 트럼프의 연습축소 결단에 경의를 표한다느니, 고심이 담긴 큰 결정이라느니 하는 낯간지러운 소리로 아첨하고 뒤에 돌아 앉아서는 최악의 시나리오에 대비한 자주국방과 독자적인 군사력 확보를 운운한 리재명의 안팎이 다른 이중적 언행은 한국의 불안초조한 모순 심리를 그대로 보여주고 있다"고 밝혔다.