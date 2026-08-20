트럼프 “북핵 57개”…‘비핵화’도 뒤집나

북 핵무기 숫자 첫 언급…비핵화 목표엔 “이야기하고 싶지 않다” 정상회담 추진 이어 또 깜짝 발언…안규백은 “북 80~120개 보유”

도널드 트럼프 미국 대통령이 연내 김정은 북한 국무위원장과 만날 것으로 예상한다면서 북한이 이미 핵무기 57개를 보유하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령이 북한 핵무기 수를 구체적으로 언급한 것은 처음이다. 대화 재개의 목표가 ‘북한의 비핵화’인지에 대해서는 즉답을 피했다.



트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관 취재진과 만난 자리에서 ‘올해 안에 김정은과 만날 것으로 예상하느냐’는 질문에 “그럴 것”이라고 답했다. ‘김 위원장과 편지를 교환했느냐’는 질문에는 “말할 수 없다”면서 “나는 그와 잘 지내고 있다”고 했다.



앞서 트럼프 대통령이 오는 11월 중국 선전 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김 위원장과의 회담을 추진하고 있다는 사실이 월스트리트저널 보도로 알려졌다. 하지만 김여정 북한 노동당 총무부장은 북·미 정상 간 소통에 대해 “전혀 알지 못하는 일”이라고 했다.



특히 트럼프 대통령은 “그(김정은)는 57개의 매우 강력한 핵무기를 갖고 있다”며 “애초에 그런 일이 일어나도록 허용해선 안 됐지만, 그는 이미 갖고 있고 나는 그와 아주 잘 지낸다”고 말했다. 그간 전문가들은 북한이 핵탄두를 60개 이상 보유하고 있는 것으로 추정해왔다.



이와 관련해 안규백 국방부 장관은 20일 국회 국방위원회 전체회의에서 북한이 핵무기 80~120개를 보유한 것으로 추정된다고 밝혔다.



‘대화 재개 목표가 여전히 비핵화인가’라는 질문에는 “그 이야기는 하고 싶지 않다”고 답했다. 북한이 정상회담 조건으로 핵보유국 지위 인정을 요구할 가능성이 거론되는 상황에서 비핵화 문제에 대한 입장을 일단 유보한 것으로 해석된다.



한·미 연합훈련 축소를 지시한 이유에 관해서는 “우리가 북한을 겨냥해 ‘대규모 전쟁 훈련’을 벌인다는 사실이 마음에 들지 않는다”며 “솔직히 말해, 적어도 내 임기 동안에는 매우 잘 행동해온 누군가(김정은)에게 매우 모욕적인 일”이라고 말했다. 그러면서 “나는 그와 사이가 좋고, 내가 있는 한 적어도 앞으로 2년 반 동안은 어떤 일도 일어날 것으로 보지 않는다”고 했다.



한편 트럼프 대통령은 한국에 대해 호르무즈 해협 개방을 돕지 않았다며 재차 불만을 표했다. 그는 “한국은 호르무즈를 통해 원유의 60%를 들여오는데도, 내가 ‘도움을 주겠느냐’고 물으니 ‘사양하겠다’고 했다”며 “기분이 좋지 않았다”고 말했다.



이재명 대통령은 19일 밤 엑스에 올린 글에서 “트럼프 대통령의 의지와 노력에 공감하며 그 결단에 경의를 표한다”면서 “이 결단이 북·미 간 신뢰 구축과 대화 재개를 거쳐 한반도의 안정적 평화체제 구축으로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.

