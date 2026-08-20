교황, 레바논 대통령 만나 “평화협정 이행 지원”

교황 레오 14세가 20일(현지시간) 조지프 아운 레바논 대통령과 만나 레바논을 둘러싼 평화 협정의 이행을 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.

교황청에 따르면 두 사람은 이날 면담에서 미국과 이스라엘, 레바논이 서명한 3자 기본 협정을 중심으로 의견을 나눴다. 지난 6월 체결된 이 협정에는 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 무장을 해제하고, 이스라엘군은 레바논 남부에서 철수하는 방안이 담겼다.

다만 협정 이행은 순탄치 않은 상황이다. 헤즈볼라는 이스라엘군의 철수에 대한 보장 없이 레바논 측만 양보하고 있다며 무장 해제를 거부하고 있다. 이스라엘도 레바논 남부를 헤즈볼라의 은신처로 지목하며 공격을 이어가고 있다.

교황청은 교황이 기본 협정 체결 자체에 대해서는 만족감을 나타냈지만, 실제 이행 과정에서 불거지고 있는 어려움에는 심각한 우려를 표했다고 전했다. 교황은 협정이 제대로 실행될 수 있도록 지원하겠다는 입장도 밝혔다.

교황은 이날 ‘피조물 보호를 위한 세계 기도의 날’을 맞아 발표한 메시지에서도 전쟁을 강하게 비판했다. 그는 “전쟁은 정치적 실패일 뿐만 아니라 도덕적·영적 실패이기도 하다”며 무력 충돌을 통한 문제 해결에 반대한다는 입장을 재확인했다.

이어 “평화를 건설하는 진정한 도구는 파괴의 무기가 아니다”라며 “왜곡된 욕망과 권력의 오용에 뿌리를 둔 전쟁은 평화의 복음에 반하는 증거”라고 강조했다.