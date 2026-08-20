안규백, 병역 의혹에 “탈영했다면 제가 한기호 의원 아들”

안규백 국방부 장관은 20일 자신의 군무이탈 의혹에 대해 “하늘을 우러러 한 점 부끄러움 없다. 완전히 사실과 다른 내용”이라고 말했다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회에 출석해 “만약에 제가 탈영, 이런 부분이 있다면 (의혹을 거론했던 국민의힘) 한기호 의원 아들”이라고까지 표현하며 “공직을 그만둔 뒤 이런 부분에 대해서 법적, 행정적 절차를 밟아서 마무리할 생각을 가지고 있다”고 말했다.

안 장관은 기술집약형 부사관 직위 신설을 골자로 한 선택적 모병제를 내년부터 3000여명 규모로 시행하겠다고 밝혔다.

그는 “선택적 모병제는 개병제를 기반으로 입대한 장병들에게 기술집약형 부사관으로 갈 것인지, 병사로 갈 것인지 선택권을 주는 것”이라며 이처럼 밝혔다.

손석락 공군참모총장은 유영하 국민의힘 의원이 호남 반도체 클러스터 부지로 지정된 광주 군공항에 주둔하는 공군 제1전투비행단의 임시 분산 배치에 따른 작전 및 안전 영향을 따져 묻자 “국가가 필요로 하는 시간을 확보하는 전략적 가치를 따졌을 때, 충분히 그 가치가 있다고 판단을 해서 그러한 결심을 했다”고 답했다.

손 총장은 “(임시배치로) 일부 군사적 제한사항이 있는 것도 알고 있다. 또 재정적 요소가 추가되는 것도 알고 있다”면서도 “충분히 (반도체 클러스터 조성의) 전략적 가치가 상회한다고 판단했다”고 말했다.