창간 80주년 경향신문

안규백, 병역 의혹에 “탈영했다면 제가 한기호 의원 아들”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

안규백 국방부 장관은 20일 자신의 군무이탈 의혹에 대해 "하늘을 우러러 한 점 부끄러움 없다. 완전히 사실과 다른 내용"이라고 말했다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회에 출석해 "만약에 제가 탈영, 이런 부분이 있다면 한기호 의원 아들"이라고까지 표현하며 "공직을 그만둔 뒤 이런 부분에 대해서 법적, 행정적 절차를 밟아서 마무리할 생각을 가지고 있다"고 말했다.

안 장관은 기술집약형 부사관 직위 신설을 골자로 한 선택적 모병제를 내년부터 3000여명 규모로 시행하겠다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

안규백, 병역 의혹에 “탈영했다면 제가 한기호 의원 아들”

입력 2026.08.20 22:10

수정 2026.08.20 22:12

펼치기/접기
  • 강연주 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
안규백 국방부 장관(왼쪽)이 20일 국회 국방위 전체회의에서 무거운 표정으로 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

안규백 국방부 장관(왼쪽)이 20일 국회 국방위 전체회의에서 무거운 표정으로 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

안규백 국방부 장관은 20일 자신의 군무이탈 의혹에 대해 “하늘을 우러러 한 점 부끄러움 없다. 완전히 사실과 다른 내용”이라고 말했다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회에 출석해 “만약에 제가 탈영, 이런 부분이 있다면 (의혹을 거론했던 국민의힘) 한기호 의원 아들”이라고까지 표현하며 “공직을 그만둔 뒤 이런 부분에 대해서 법적, 행정적 절차를 밟아서 마무리할 생각을 가지고 있다”고 말했다.

안 장관은 기술집약형 부사관 직위 신설을 골자로 한 선택적 모병제를 내년부터 3000여명 규모로 시행하겠다고 밝혔다.

그는 “선택적 모병제는 개병제를 기반으로 입대한 장병들에게 기술집약형 부사관으로 갈 것인지, 병사로 갈 것인지 선택권을 주는 것”이라며 이처럼 밝혔다.

손석락 공군참모총장은 유영하 국민의힘 의원이 호남 반도체 클러스터 부지로 지정된 광주 군공항에 주둔하는 공군 제1전투비행단의 임시 분산 배치에 따른 작전 및 안전 영향을 따져 묻자 “국가가 필요로 하는 시간을 확보하는 전략적 가치를 따졌을 때, 충분히 그 가치가 있다고 판단을 해서 그러한 결심을 했다”고 답했다.

손 총장은 “(임시배치로) 일부 군사적 제한사항이 있는 것도 알고 있다. 또 재정적 요소가 추가되는 것도 알고 있다”면서도 “충분히 (반도체 클러스터 조성의) 전략적 가치가 상회한다고 판단했다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글