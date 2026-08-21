나승철 총리실 민정실장 27억 재산 신고···박혜진 국립오페라단장 465억 최다

나승철 국무총리비서실 민정실장이 본인과 배우자 명의로 27억7294만원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 21일 관보에 공개한 ‘2026년 8월 공직자 수시 재산등록사항’에 따르면, 나 실장은 본인 명의의 서울 강동구 아파트 15억5700만원, 본인과 가족 명의의 예금 7억7573만원, 주식 4억3883만원 등을 각각 보유했다.

김근성 공정거래위원회 상임위원은 본인과 배우자, 부모, 장녀 명의로 7억5194만원을 신고했다. 김 위원은 본인 명의로 세종시 다정동 아파트와 어진동 아파트 전세권, 서울 강남 개포동 아파트 전세권 등 건물 10억5399만원을 보유했다. 본인 명의의 채무는 5억2100만원이었다.

현직자 중 재산 신고액 1위는 박혜진 문화체육관광부 재단법인국립오페라단 단장 겸 예술감독으로, 본인과 가족 명의로 465억5298만원의 재산을 보유했다. 본인 명의의 서울 서초구 방배동 아파트(14억6600만원)를 제외하고 대지와 건물은 모두 부모 명의로 신고했다.

재산 상위 2위인 김성균 교육부 서울대치과병원장은 본인과 배우자, 장녀 등 명의로 128억1175만원을 신고했다. 김 원장은 본인과 배우자 명의의 서울 강남구 압구정동 아파트, 배우자 명의의 종로구 계동 복합건물, 모친 명의의 강남구 개포동 아파트와 강동구 둔촌동 아파트 전세권, 장녀 명의의 강서구 가양동 오피스텔 등 건물로 119억8981만원을 신고했다.

3위인 김영태 교육부 서울대병원장은 종전 신고액보다 2억2660만원 증가한 83억8692만원을 신고했다. 본인과 배우자 명의로 서울 중구 회현동1가와 마포구 서교동의 아파트(29억8699만원)를 신고했다.

이번 재산공개 대상은 올해 5월2일부터 6월1일까지 취임·승진·퇴직 등으로 신분이 변동된 고위공직자 73명이다.