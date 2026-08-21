‘삭제’만으론 막을 수 없었다···정부, 불법촬영물 유통망 뿌리 뽑는다

정부가 성착취물과 불법촬영물이 반복적으로 유통되는 사이트를 단순히 차단하는 데서 나아가 사이트 운영자를 처벌하고 수익까지 끊는 방식으로 불법 유통 구조 자체를 없애는 대책을 추진한다. 정부는 또 수사기관이 불법촬영물 유통 사이트를 해킹해 원본 데이터를 직접 삭제하는 ‘능동적 방어 제도’ 도입도 적극 검토하기로 했다.

성평등가족부와 방송미디어통신위원회, 경찰청은 20일 범정부 디지털성범죄 대응 협의체를 통해 이 같은 내용의 ‘불법사이트 통합 대응 방안’을 확정, 발표했다. 이번 대책의 핵심은 불법촬영물을 발견할 때마다 삭제하는 기존 방식에서 벗어나 불법촬영물이 계속 유통될 수 있는 사이트와 수익 구조를 함께 차단하는 것이다.

불법사이트를 통한 성착취물 유포는 심각한 수준이다. 정부가 2018년 5월부터 지난 5월까지 피해자 지원 과정에서 수집한 불법사이트 3만4628개를 분석한 결과 6683개(19.3%)는 현재도 접속할 수 있었다. 이 가운데 한국어로 운영되거나 한국 관련 카테고리를 둔 사이트는 1316개였고 한국인 관련 영상은 215만개로 추정됐다. 일부 영상엔 피해자의 이름과 직업, 연락처 등 신상정보까지 함께 올라와 있었다.

한 운영자가 여러 불법사이트를 운영하는 등 조직적인 범죄 구조를 갖춘 정황도 확인됐다. 같은 운영자가 관리하는 것으로 추정되는 사례는 385건으로, 한 운영자가 최대 26개 사이트를 운영한 경우도 있었다. 일부 사이트는 국내에서 접속이 차단된 뒤에도 3~7년간 운영을 이어갔고 일평균 접속자가 수만명에 이르는 때도 있었다.

이들은 주로 도박·성매매 관련 광고로 수익을 얻었다. 조사 대상 사이트에는 평균 34.7개의 도박 광고가 게시됐으며, 최대 300개의 배너 광고가 게재된 사례도 있었다. 정부는 이러한 광고 등으로 운영자가 최소 연 2억원의 범죄수익을 얻고 있는 것으로 추정했다. 실제 경찰이 2021년부터 검거한 불법사이트 117곳의 총 수익 규모는 304억원에 달했다.

정부는 앞으로 불법사이트를 개설하고 운영하는 행위 자체를 도박장 개설죄와 유사하게 별도의 범죄로 규정하는 법 개정을 추진한다. 현재는 운영자가 불법촬영물 유통을 도왔다고 판단될 경우 ‘방조범’으로 처벌하는 방식이어서 운영자가 범죄에 적극적으로 관여했다는 점을 입증해야 하는 등 한계가 있었다. 정부는 이 같은 문제를 개선해 불법사이트를 개설·운영하는 행위 자체를 처벌하고 불법사이트의 주요 수익원인 광고 게재도 제한​할 계획이다.

경찰도 서울·부산·경기남부·전남 등 4개 시·도경찰청에 불법사이트 전담 수사팀을 꾸려 운영자 검거에 나선다.

정부는 수사기관이 불법사이트에 직접 접속해 수사 단서를 확보하고 원본 데이터를 삭제하는 능동적 방어 제도(합법적 해킹) 도입도 검토한다. 영국은 2016년부터 장비 간섭 영장을 발부받은 국가기관의 해킹을 허용하고 있다. 호주도 2021년부터 수사기관이 범죄 인프라의 데이터를 삭제하거나 계정을 장악할 수 있도록 하고 있다.

운영자들이 주소를 계속 바꿔 차단을 피하는 이른바 ‘도메인 셔틀링’에는 인공지능(AI) 기술을 활용한다. 사이트의 주소 변경 패턴을 분석해 새로운 불법사이트를 자동으로 찾아내고 기존 사이트와의 유사성 및 불법성이 확인되면 신속하게 차단하는 시스템을 구축할 계획이다.

해외 서버를 사용하는 사이트에 대해서도 해외 호스팅 업체나 콘텐츠전송네트워크(CDN) 사업자에게 서비스 중단을 요청하는 등 대응을 강화한다. 삭제 요청을 반복적으로 거부하는 사이트에는 성평등부 장관이 방송통신미디어심의위원회를 거치지 않고 기간통신사업자에 직접 접속 차단을 요청할 수 있도록 ‘긴급 차단 요구권’​을 도입하는 방안도 추진한다.

디지털성범죄 피해자를 지원해 온 조윤희 법무법인 이채 변호사는 “불법사이트 운영자에 대해 더 강력한 형사적 제재를 하겠다는 것과 수익화 구조를 끊어내겠다는 방향은 긍정적으로 본다”며 “다만 불법촬영물을 소비하고 판매하는 유통 구조 자체가 없어지도록 교육과 기술, 수사 등 전방위적인 접근이 필요하다”고 말했다.

김여진 한국사이버성폭력대응센터 대표는 “플랫폼뿐만 아니라 호스팅 사업자나 인터넷 접속 서비스 제공사업자(ISP)까지 불법 서비스 중지 의무 주체를 확장하는 것은 진전된 방안”이라며 “삭제·차단 중심 대응을 넘어 예방과 온라인 젠더폭력 전반으로 정책 범위를 넓혀야 한다”고 말했다.