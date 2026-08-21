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본문 요약

온라인 커뮤니티를 들락거리다 보면 상대편은 정치인은커녕 사람으로도 보이지 않는 순간이 찾아오기도 합니다.

당대표 출마자가 특정 온라인 커뮤니티에서 공개적으로 활동하고 이를 정치적 자산으로 삼기도 했는데요.

그는 민주당 대표이던 지난해 11월 딴지일보가 "민심을 보는 하나의 척도가 될 수 있다"고 했어요.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정치, ‘탈커뮤’를 부탁해

입력 2026.08.21 07:00

  • 유경선 기자

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온라인 커뮤니티가 흔든 민주당 전당대회

실제 여론 담아내지 못하는 온라인 커뮤니티

‘커뮤니티 정치’ 탈피가 숙제

김민석(왼쪽)·정청래(오른쪽) 더불어민주당 당대표 후보가 지난 5일 서울 여의도 KBS에서 당대표 후보자 토론회를 준비하고 있다. 국회사진기자단

김민석(왼쪽)·정청래(오른쪽) 더불어민주당 당대표 후보가 지난 5일 서울 여의도 KBS에서 당대표 후보자 토론회를 준비하고 있다. 국회사진기자단

더불어민주당 새 당대표와 지도부를 뽑는 전당대회가 지난 17일에 끝났습니다. 정말 많은 사람들이 피로를 느낀 정치 이벤트였어요. 전당대회 후에도 같은 당에서 얼굴 보고 정치할 사람들이 맞나 싶을 정도로 상호 비방이 거셌습니다. 특히 온라인 커뮤니티와 정치가 서로 조응하는 현상이 두드러졌어요. 집권 여당의 차기 당대표 선출 과정에 ‘커뮤니티 정치’가 어느 때보다 크게 작동했습니다. 이 현상, 어떻게 봐야 할까요?

온라인 커뮤니티가 민심의 척도?

이번 민주당 전당대회는 크게 김민석 대 정청래 구도였습니다. 양 후보 지지자들은 서로 다른 온라인 커뮤니티에서 활동하며 극심하게 상호 적대했어요. 누구를 지지하느냐에 따라 서로 완전히 다른 모습의 전당대회를 경험했다고 표현해도 무리가 아니에요.

상대 진영에서 나온 문제성 발언이나 행동을 포착한 쇼츠 등의 콘텐츠들이 온라인에서 엄청나게 유통됐습니다. 한 정치인이 아무리 이치에 맞는 말을 한다고 하더라도, 이게 반대편 지지자들에게 도달할 일은 이제 거의 없다고 봐야 하고요. 온라인 커뮤니티를 들락거리다 보면 상대편은 정치인은커녕 사람으로도 보이지 않는 순간이 찾아오기도 합니다.

당대표 출마자가 특정 온라인 커뮤니티에서 공개적으로 활동하고 이를 정치적 자산으로 삼기도 했는데요. 정청래 의원과 ‘딴지일보’의 경우입니다. 그는 민주당 대표이던 지난해 11월 딴지일보가 “민심을 보는 하나의 척도가 될 수 있다”고 했어요. 딴지일보 게시판에 직접 글을 올린 것도 여러 번이고요.

정청래 의원 말처럼 딴지일보는 민심의 바로미터일까요? 게시글 4만5000여개를 분석한 결과 딴지일보는 정 의원, 유시민 작가, 조국 전 조국혁신당 대표에게는 매우 우호적이고 김민석 대표에는 상당히 적대적이었어요. 김 대표는 오세훈 서울시장이나 한동훈 무소속 의원보다도 여론 점수가 낮았고요. 딴지일보가 민주당 지지 성향 커뮤니티인 점을 고려할 때 외부보다 내부의 적을 더 혐오하고 있었던 겁니다.

무엇보다 김민석 대표가 선출된 전당대회 결과로 볼 때 딴지일보 여론이 실제 민심이라고 하기는 어렵습니다. 딴지일보 게시글 6개월치를 분석한 결과는 아래 페이지에서 따로 보실 수 있어요.

딴지일보 HOT 6개월 - 민주당계 정치인에 대한 온라인 여론 분석

딴지일보 HOT 6개월 - 민주당계 정치인에 대한 온라인 여론 분석

https://ddanzi-analysis-underscore.vercel.app/

커뮤니티 댓글 5개 중 1개는 ‘혐오표현’

이처럼 온라인 커뮤니티 여론은 실제를 담아내지 못합니다. 또 다른 문제는 온라인 커뮤니티에서 혐오가 조직되기도 한다는 겁니다. 한국언론진흥재단 등이 분석한 결과에 따르면 온라인 커뮤니티 6개의 22대 총선 관련 글을 분석한 결과 댓글 5개 중 1개는 혐오표현을 포함하고 있었습니다. 이번 전당대회에서도 ‘문조털래유’와 ‘한강새똥돼주길’이 맞섰죠. 모두 온라인에서 나온 멸시용 조어들이에요.

정치적 동기를 가지고 분출하는 혐오는 가장 취약한 고리인 사회적 약자나 소수자로도 쉽게 번집니다. 이번 민주당 전당대회에서 최고위원에 당선된 서미화 의원은 시각장애를 비하하는 메시지를 받기도 했어요. 혼자서 하고 말면 그만일 부적절한 생각이 온라인에 공유되고, 다른 사람들의 동조를 얻으면 마치 정당한 주장인 것 같은 착시가 생깁니다. 이렇게 혐오·조롱·멸시가 어엿한 지위를 얻어 수명을 연장하고요. 커뮤니티가 혐오표현을 조직하고 용인하는 기능을 하게 되는 셈이죠.

이제는 서로 다른 정당 간은 물론이고, 같은 진영 안에서도 온라인 커뮤니티를 기반으로 극한 대립합니다. 더 잘게 쪼개지고 대립할수록 공론장은 더욱 앙상해질 겁니다. 이번 집권여당 전당대회에서 상호 비방에 가려 정책과 비전이 보이지 않았던 것처럼요.

2002년 대선 당시 노무현·이회창 후보의 토론 영상이 지난해 온라인에서 ‘역주행’한 일이 있었습니다. 서로 다른 견해도 수용하고 존중하면서 품격 있게 토론하던 23년 전의 정치 토양을 많은 사람들이 그리워했어요. 정치인들이 커뮤니티의 틀을 벗어던지지 않으면 영영 다시 만날 수 없을 장면이겠죠. 커뮤니티 벗어나기, 우리 정치가 마주한 또 하나의 큰 숙제입니다.

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