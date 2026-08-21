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전국 곳곳 소나기…낮 최고 35도 ‘무더위’

입력 2026.08.21 07:13

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비가 내린 20일 한 시민이 우산을 쓰고 서울 중구 다산성곽길 입구를 지나고 있다. 정효진 기자

비가 내린 20일 한 시민이 우산을 쓰고 서울 중구 다산성곽길 입구를 지나고 있다. 정효진 기자

금요일인 21일은 중부지방이 대체로 흐린 가운데, 곳곳에 소나기가 내리겠다.

기상청에 따르면 당분간 무더위가 이어지는 와중에 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

오전에는 충청권과 전북 북부에도 비가 오는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 서해5도 30~80㎜, 인천·경기 북부 10~60㎜, 서울·경기 남부와 강원 내륙·산지는 5~40㎜가량이다. 대전·세종·충남·충북과 광주·전남·전북, 대구·경북·경남 내륙에는 5~50㎜의 소나기가 내릴 것으로 예상된다. 제주도에는 5~40㎜의 비가 내리겠다.

돌풍과 함께 천둥·번개가 발생할 가능성이 있어 야외활동과 시설물 관리에 유의해야 한다. 낮 최고 기온은 28∼35도로 예보되며 무더운 날씨가 이어지겠다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.

이날 오전 기준 전국 주요 지역 기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 23도, 춘천 23도, 강릉 23도, 청주 24도, 대전 24도, 세종 24도, 전주 26도, 전남광주 26도, 제주 26도, 대구 24도, 부산 25도, 울산 25도, 창원 25도 등이다.

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