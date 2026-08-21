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본문 요약

국내 은행의 원화대출 연체율이 6월 기준 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

개인사업자대출 연체율은 0.69%로 1년 전보다 0.03%포인트 상승했지만, 전월보다는 0.15%포인트 낮아졌다.

반면 가계대출 연체율은 0.40%로 전년 동월보다 0.01%포인트, 전월보다 0.05%포인트 하락했다.

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은행 원화대출 연체율 0.56%…6월 기준 10년 만에 최고

입력 2026.08.21 07:29

  • 박상영 기자

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서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

국내 은행의 원화대출 연체율이 6월 기준 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

21일 금융감독원에 따르면 지난 6월 말 국내 은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.56%로 1년 전보다 0.04%포인트 상승했다. 6월 기준으로는 2016년(0.71%) 이후 가장 높은 수준이다. 다만 전월 말(0.67%)과 비교하면 0.11%포인트 하락했다.

연체율은 지난 3월 말 0.56%에서 4월과 5월 두 달 연속 상승한 뒤 6월 들어 하락했다. 통상 은행들이 분기 말 연체채권 관리를 강화하면서 연체율이 낮아지는 계절적 요인이 작용한 것으로 풀이된다. 6월 중 신규 연체 발생액은 2조6000억원으로 전월보다 7000억원 감소했다. 반면 연체채권 정리 규모는 5조3000억원으로 3조8000억원 늘었다.

신규 연체율은 0.10%로 전월보다 0.03%포인트, 1년 전보다 0.01%포인트 하락했다. 부문별로는 기업대출 연체율이 전월보다 낮아졌지만 1년 전과 비교하면 상승세가 이어졌다. 6월 말 기업대출 연체율은 0.68%로 전년 동월보다 0.08%포인트 올랐고, 전월보다는 0.16%포인트 하락했다. 대기업대출과 중소기업대출 연체율은 각각 0.22%, 0.82%로 1년 전보다 모두 0.08%포인트 상승했다.

특히 중소법인 연체율은 0.92%로 전년 동월보다 0.13%포인트 오르며 6월 기준 2016년(0.94%) 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 다만 전월보다는 0.19%포인트 하락했다. 개인사업자대출 연체율은 0.69%로 1년 전보다 0.03%포인트 상승했지만, 전월보다는 0.15%포인트 낮아졌다.

반면 가계대출 연체율은 0.40%로 전년 동월보다 0.01%포인트, 전월보다 0.05%포인트 하락했다. 주택담보대출 연체율은 0.28%로 1년 전보다 0.02%포인트 낮아졌고, 신용대출 등 주택담보대출을 제외한 가계대출 연체율도 0.77%로 0.01%포인트 내렸다.

금감원은 글로벌 금리 상승과 중동 정세 장기화 등 대내외 불확실성을 고려하면 향후 연체율이 다시 오를 가능성이 있다고 봤다. 이에 은행권의 건전성 현황을 지속적으로 점검하고, 선제적인 손실흡수능력 확충과 부실채권 상·매각 등을 통해 자산건전성 관리를 강화하도록 유도할 방침이다.

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