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북한이 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여 발을 무더기로 발사한 이튿날에도 관영매체들을 통한 공식 보도를 내놓지 않았다.

21일 북한 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문 등 북한 주요 관영매체들은 전날 발사한 탄도미사일 발사 관련 소식을 보도하지 않았다.

통상 북한은 탄도미사일을 발사한 다음날 이른 오전부터 관영매체를 통해 발사 목적과 성과를 알리고 김정은 국무위원장의 참관 여부를 부각해 왔다.

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북한, 탄도미사일 10여발 발사했지만…관영매체 또 ‘침묵’

입력 2026.08.21 07:35

  • 강연주 기자

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김정은 북한 국무위원장이 지난달 25일 국방과학연구기관들에서 조직한 중요 무기시험을 참관했다고 조선중앙통신이 지난달 26일 보도했다. 통신은 시험들에서 갱신형 240㎜ 24관식 방사포 무기체계의 전투적 특성과 전술탄도미사일의 특수사명 전투부위력, 155㎜ 자행평곡사포 사거리 연장탄의 명중 정확성을 분석 평가했다고 전했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난달 25일 국방과학연구기관들에서 조직한 중요 무기시험을 참관했다고 조선중앙통신이 지난달 26일 보도했다. 통신은 시험들에서 갱신형 240㎜ 24관식 방사포 무기체계의 전투적 특성과 전술탄도미사일의 특수사명 전투부위력, 155㎜ 자행평곡사포 사거리 연장탄의 명중 정확성을 분석 평가했다고 전했다. 연합뉴스

북한이 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여 발을 무더기로 발사한 이튿날에도 관영매체들을 통한 공식 보도를 내놓지 않았다.

21일 북한 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문 등 북한 주요 관영매체들은 전날 발사한 탄도미사일 발사 관련 소식을 보도하지 않았다.

통상 북한은 탄도미사일을 발사한 다음날 이른 오전부터 관영매체를 통해 발사 목적과 성과를 알리고 김정은 국무위원장의 참관 여부를 부각해 왔다.

그러나 최근 2주 사이 이어진 세 차례의 탄도미사일 발사에 대해서는 이례적으로 침묵 기조를 유지하고 있다.

합동참모본부는 전날 북한이 평양 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 10여발을 발사했다고 밝혔다. 북한이 발사한 미사일들은 300여 km를 비행했다. 발사된 미사일은 전술핵 탑재가 가능한 것으로 알려진 600mm 방사포로 특정되고 있다.

북한은 지난 6일과 12일에도 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 지난 6일 오후에는 단거리 탄도미사일 1발을 발사했고, 지난 12일 오전 6시에도 700km 이상을 비행한 탄도미사일 1발을 쐈다.

북한의 최근 발사는 지난 17일부터 오는 21일까지 예정된 하반기 한·미 연합연습 ‘을지 자유의 방패(UFS)’에 대한 항의성이라는 분석이 나온다. 그간 북한은 한·미 연합연습이 전쟁 연습이라며 강하게 반발해 왔다.

김여정 북한 노동당 총무부장은 전날 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘연합연습 대폭 축소’ 지시로 UFS 기간이 줄어든 것을 언급하며 “돌연 훈련 축소를 지시한 트럼프의 말 한마디에 서울은 제일 즐겨하던 ‘전쟁놀이’판을 거두어야 하는 가긍한 처지에 놓이게 됐다”고 주장했다.

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