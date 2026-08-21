(4) 중년 패션

‘영포티’라는 단어에 긁혔다. 처음엔 좋은 뜻인 줄 알았으니 그 말을 들으면 슬그머니 미소가 지어지며 광대가 올라갔다. 40대가 되어도 젊은 감각으로 사는 세대를 칭하는 ‘존경 어린’ 단어인 줄 오해했다. 나이가 들었음에도 어려 보이기 위해 안간힘 쓰는 중년을 조롱하는 말일 줄이야. 이제는 심지어 ‘늙크크’라고까지 불릴 줄이야.



BBC는 ‘스트리트 패션을 차려입고 아이폰을 손에 쥔 중년 남성의 모습’으로 영포티를 묘사하며 한국 MZ세대들에게 조롱의 대상이 되고 있다고 보도했다. 일본의 젊은 세대들도 몸 앞쪽으로 크로스백을 멘 모습을 ‘쇼핑몰에서 자주 목격되는 아저씨 패션’이라 비웃고, 미국에서는 젊음을 과시하려는 태도 자체를 조롱하는 문화가 만연하다고 한다. 삶이 팍팍한 젊은 세대가 중년 세대에 대한 불만을 표출하는 방식이라고는 하지만, 듣는 중년은 좀, 아니 많이 기분이 언짢다.



영포티가 조롱받는 이유는 단 하나다. 애쓴다는 티가 나기 때문이다. 나이를 감추려는 의지가 역설적으로 나이를 더 도드라지게 만드는 것. 그래서 볼캡을 눌러쓰고, 20대 아이돌이 입는 브랜드를 따라 입고, 스니커즈로 무장해도 결국 ‘아저씨’라는 시선을 피하지 못한다. 굳이 피해 갈 수도 없는 나이 듦을 감추려고 무장할 필요가 무얼까. 우리에겐 ‘으른(어른) 섹시’를 풍길 수 있는 기초가 다져져 있는데 말이다.



“이 어리기만 한 것아. 언제까지 어릴 건데? 내년에도 어려? 후년에도 어려?” 나는 드라마 <더글로리>의 이 찰진 대사를 너무 사랑한다. ‘열폭’한 연진이가 회사 후배에게 폭풍같이 쏟아내는 말이다. ‘어리기만(?)’ 한 사람들이 갖출 수 없는 ‘나이 듦’이란 무기는 세월이 만들어낸 훈장 같은 외견에서 시작한다. 살짝 튀어나온 윗배, 조금 구부정해진 등, 이마에 남은 주름… 이러한 것들을 숨김없이 드러내며 자신의 몸과 나이를 그대로 받아들이고, 잘 어울릴 만한 스타일을 찾아가는 자신감이 가장 중요하다.



‘영포티’라 조롱받는 이유 ‘애쓴 티’ 때문

나이듦을 받아들이고 내 핏을 이해하면

‘김부장’ 속 소지섭과 비슷한 멋은 가능

아이템은 브랜드보다는 질 좋은 소재로

체형에 맞는 슈트는 ‘으른 섹시의 본질’

요즘 ‘으른 섹시’를 이야기할 때 떠오르는 대표적인 남자는 소지섭이다. 얼마 전 종영한 드라마 <김부장> 속 캐릭터가 워낙 강렬하기도 했지만, 원래 그는 ‘소간지’라고 불리며 거적때기를 걸쳐도 패션으로 승화시키는 독보적 이미지를 지녔기도 하다. 드라마 속 그의 스타일은 대부분 슈트지만 고루하지 않다(심지어 슈트를 입고 액션을 소화한다). 남색과 회색의 어두운 계열 슈트를 주로 입는데, 티셔츠나 셔츠를 매칭하며 튀지 않는 넥타이를 매고 갈색 구두와 시계 정도로만 포인트를 준다. 헤어는 이마를 살짝 드러내는 정갈한 스타일이다. 따라 하기 좋은 슈트 입기의 본보기다. 그의 평상복 차림 또한 일상에서 따라 하기 참 좋다. 여유로운 면 팬츠, 회색 티셔츠, 가죽점퍼, 뿔테 안경 등으로 완성한 심플한 스타일에 자연스러운 깔끔한 헤어스타일만 얹었을 뿐인데 멋이 풍긴다. 과하지 않은 ‘으른 섹시’의 표본이다.



그와 같을 순 없으나, 비슷한 멋을 내려면 새겨야 할 몇 가지가 있다. 먼저, 자신의 핏을 잘 알아야 한다. 너무 타이트하지도 헐렁하지도 않게 내 몸 선을 자연스럽게 따라가는 옷을 골라야 한다. 다음은 디테일. 목에 두른 스카프, 손목의 시계, 좋은 색의 구두 등 잘 고른 하나의 포인트 아이템이면 충분하다. 그다음 가장 강조하고 싶은 것은 소재다. 영포티가 브랜드 로고를 내세운다면, ‘으른 섹시’는 고급스러운 소재로 승부를 걸어야 한다. 면 티셔츠를 입어도 도톰하고 질 좋은 것을 고르고, 가죽 제품을 고를 때도 광택이 살아 있는 것이 좋다. 마지막으로 정갈한 헤어와 깔끔한 그루밍은 ‘으른 섹시’가 아니더라도 나이 들어가는 ‘으른’이라면 잊지 말아야 할 덕목이다.



‘슈트’는 중년의 남자가 입었을 때 더 멋지게 느껴지는 옷이다. 잘 만든 슈트는 반듯하게 서 있을 때 매끈한 형태의 것이 아니라, 걷고 의자에 앉고 무릎을 구부리고 등을 펴는 등 일상에서의 움직임에 주름이 잡히고, 다시 편한 자세를 취했을 때 그 주름이 자연스레 펴지는 건강함을 지녀야 한다. 그렇게 우리의 몸이 불편해하는 지점을 보완해주는 것이 옳은 슈트다. 20대의 곧은 몸은 슈트가 보완할 필요가 없기 때문에 본연의 멋을 결코 풍길 수 없다. 키도 작아지고 적당히 배도 나오고 인생의 무게가 얼굴에 드리운 중년이 체형을 고려해 신중히 입은 슈트가 더 아름답단 말이다. ‘으른 섹시’는 이런 슈트의 본질과 같다.



세월이 흘렀지만 여전히 나에게 끊임없이 관심을 기울이고 관리하는 것, 거기에 스타일이 더해지면 비로소 ‘으른 섹시’가 완성된다. 젊어 보이려 애쓰는 남자는 나이가 드러나고, 나이를 입을 줄 아는 남자는 품격이 보인다. 영포티가 조롱받는 시대에, ‘으른 섹시’는 존경받는다. 어리기만 한 것들이 아무리 발버둥 쳐도 가질 수 없는 것, 그게 당신에게 이미 있다.

