미 재무 “24일 이란 제재 발표”···동맹국에 “미국 편에 설지 선택하라”

미국이 이란에 해상 봉쇄와 강력한 경제 제재를 동시에 가하는 ‘경제적 고립’ 작전을 예고한 가운데, 동맹국들에도 이란과의 거래를 중단하라고 압박하며 미국 편에 설 것을 요구했다. 이란은 미국의 대이란 제재를 ‘경제적 테러리즘’이라고 규탄했다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 20일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 앞으로 취할 조치에 대해 “정확히 어떤 조치를 취할 것인지 설명하기 위해 월요일(24일) 기자회견을 열 예정”이라고 밝혔다.

동맹국들을 향해 강한 압박도 이어갔다. 그는 “우리는 동맹국들에게 ‘우리 편에 설 것인지, 아니면 우리에 맞설 것인지 결정하라’고 요구하고 있다”며 이란과 금융 거래나 석유 구매, 선박 간 환적 등을 계속한다면 “미 재무부와 미국 정부는 제재 집행을 위해 모든 권한과 힘을 총동원할 것”이라고 말했다.

그는 “모든 동맹국을 대상으로 세계 역사상 가장 강력하게 공조된 경제적 고립을 추진하겠다는 것”이라며 “우리가 최고 수준의 경제적 압박을 가한다면 이는 대규모 물리적 충돌이 일어날 가능성이 낮아진다는 의미”라고 설명했다.

베선트 장관의 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 ‘어떤 형태의 생명줄’이라도 제공하는 국가에 강력한 경제적 대가를 치르게 하겠다고 경고한 지 수 시간 만에 나왔다.

트럼프 대통령은 전날 SNS를 통해 “지금까지 어떤 국가를 상대로도 시행된 적 없는 가장 파괴적인 경제 작전”을 발표한다며 “전례 없는 규모의 경제적 작전이자 고립 작전이 될 것”이라고 밝혔다.

그는 “금융기관이나 기업, 공항, 정부기관 등을 통해 어떤 형태로든 이란에 생명줄을 제공하도록 하는 국가들은 엄청난 경제적 대가를 치르게 될 것”이라고 경고했다. 또 석유 밀수와 통화스와프, 현금 송금, 환전소, 선박 등록, 위장회사 등을 통한 이란과의 거래를 즉각 중단하라고 요구했다.

트럼프 대통령은 “이번 조치는 ‘경제적 디데이(Economic D-Day)’가 될 것이며, 이란의 위협을 고립시키고 물리치기 위해 모든 동맹국이 미국과 함께해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “이란은 결코 핵무기를 갖지 못할 것”이라고 했다.

베선트 장관은 미국의 제재가 효과가 없다는 지적에 대해서도 반박했다. 베선트 장관은 “일각에서는 이런 방식이 성공한 적이 없다고 말하지만 이는 효과가 있다”며 “봉쇄 조치와 역사상 가장 강력한 제재라는 원투 펀치를 동시에 가하기 때문”이라고 주장했다.

이란은 즉각 반발했다. 이란 국영통신 IRNA에 따르면 이란 외무부는 이날 성명을 내고 미국의 신규 제재를 “경제적 테러리즘”이라고 규정했다.

이란 외무부는 미국의 제재가 “미국 정책결정자들이 이란 국민을 향해 73년간 이어온 적대감이 지속되고 있음을 보여주는 동시에 미국 집권층의 반인륜적이고 불법적이며 오만한 본성을 입증하는 것”이라고 비판했다.

이어 “이란 시민 개개인의 기본적 인권을 겨냥한 미국의 대이란 경제 제재는 경제적 테러리즘이자 인류에 대한 범죄”라며 제재를 주도하고 집행한 이들이 처벌받아야 한다고 주장했다.

그러면서 이번 제재가 “이란의 독립과 존엄, 국가 주권을 수호하려는 이란인들의 의지에 단 조금의 영향도 미치지 못할 것”이라며 “이란을 겨냥한 미국의 압박, 개입, 군사 침략에 맞선 70년간의 저항 경험을 바탕으로 적의 악행을 물리치고 이란의 국익을 수호하기 위해 모든 수단과 역량을 동원할 것”이라고 밝혔다.