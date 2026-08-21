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“금메달 45개 따내 종합 3위”… 아이치·나고야 AG D-30 출사표 [현장화보]

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“금메달 45개 따내 종합 3위”… 아이치·나고야 AG D-30 출사표 [현장화보]

입력 2026.08.21 08:46

수정 2026.08.21 09:08

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20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이 기자회견에 참석한 각 종목 간판 선수들이 선전을 다짐하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이 기자회견에 참석한 각 종목 간판 선수들이 선전을 다짐하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

“3위로 목표가 제시됐지만, 목표는 항상 높게 잡아야 한다고 생각한다. 일본에서 열리는 아시안게임이다 보니 선수들도, 지원하는 체육회 입장에서도 각오가 남다르다.”

2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 한 달 앞둔 지난 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 D-30 미디어데이 기자회견에서 유승민 대한체육회장이 대회 목표와 각오를 밝혔다.

유승민 대한체육회장이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이 기자회견에서 대회 목표를 밝히고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

유승민 대한체육회장이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이 기자회견에서 대회 목표를 밝히고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

이날 기자회견에는 유 대한체육회장을 비롯해 이상현 아시안게임 선수단장, 김택수 국가대표선수촌장과 황선우, 김우민(이상 수영), 송세라(펜싱), 김민종, 허미미(이상 유도), 전웅태, 성승민(이상 근대5종) 등 각 종목 간판선수가 참석했다.

수영 국가대표 김우민(왼쪽)과 황선우가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 각오를 밝히고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

수영 국가대표 김우민(왼쪽)과 황선우가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 각오를 밝히고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

펜싱 국가대표 송세라가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이 기자회견에서 각오를 밝히고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

펜싱 국가대표 송세라가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이 기자회견에서 각오를 밝히고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

근대5종 국가대표 전웅태가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 각오를 밝히고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

근대5종 국가대표 전웅태가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 각오를 밝히고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

유도 국가대표 허미미가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 각오를 밝힌 뒤 활짝 웃고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

유도 국가대표 허미미가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 각오를 밝힌 뒤 활짝 웃고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

이번 아이치·나고야 대회는 9월 19일 막을 올려 10월 4일까지 16일간 나고야를 비롯한 일본 아이치현 일대에서 펼쳐진다. 일부 종목은 도쿄, 오사카, 시즈오카 등에 분산돼 열린다.

대회는 43개 종목 71개 세부 종목에 총 469개 금메달이 걸려 있으며, 45개국 선수단 약 1만5000명이 참가할 예정이다. 대한민국 선수단은 43개 종목 중 41개 종목에 선수 792명을 비롯해 1052명의 선수단을 꾸렸다.

대한민국 수영 국가대표 김우민, 황선우(왼쪽부터)가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다.2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

대한민국 수영 국가대표 김우민, 황선우(왼쪽부터)가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다.2026.8.20. 강윤중 선임기자

대한민국 수영 국가대표 황선우가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

대한민국 수영 국가대표 황선우가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

대한민국 수영 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이 공개 훈련 중 파이팅을 외치며 선전을 다짐하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

대한민국 수영 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이 공개 훈련 중 파이팅을 외치며 선전을 다짐하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

여자 유도 국가대표 허미미가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 남자 선수를 상대로 훈련하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

여자 유도 국가대표 허미미가 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 남자 선수를 상대로 훈련하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

남자 유도 국가대표 김민종이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

남자 유도 국가대표 김민종이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

대한민국 유도 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련 중 파이팅을 외치고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

대한민국 유도 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련 중 파이팅을 외치고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

대한민국 레슬링 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

대한민국 레슬링 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

대한민국 레슬링 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

대한민국 레슬링 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

대한민국 레슬링 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

대한민국 레슬링 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

대한민국 여자 레슬링 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 파이팅을 외치고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

대한민국 여자 레슬링 국가대표 선수들이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 D-30 미디어데이에서 파이팅을 외치고 있다. 2026.8.20. 강윤중 선임기자

대한민국은 금메달 40∼45개를 따내 종합 3위를 유지하고 일본과 격차 좁히기를 목표로 내걸었다. 선수단은 9월 3일 결단식을 연 뒤 9월 17일 본단이 나고야로 향한다.

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