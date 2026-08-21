이 대통령, ‘패스트트랙 단축’ 환영…“일이 신속하게 돌아가게 돼 기쁘다”

패스트트랙 심사 기간을 기존 최장 330일에서 90일 수준으로 대폭 줄이는 국회법 개정안이 국회 본회의를 통과한 가운데, 이재명 대통령이 이에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

이 대통령은 21일 엑스에 패스트트랙 최장 심사 기간을 단축하는 국회법 개정안 의결 소식을 전한 이훈기 더불어민주당 의원의 글을 공유하며 "이훈기 의원님을 포함한 민주당 의원 여러분 수고 많으셨다"고 적었다.

이 대통령은 이어 "이제 일이 좀 신속하게 돌아가게 되어 참으로 기쁘다"며 "주거대책 등 민생개혁과 내란 수습 등 행정개혁을 기다리는 많은 국민들과 함께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.