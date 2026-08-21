파도, 목탁, 풍경 소리에 잔잔해지네, 내 안의 소음…바다·산·도심 ‘절로 피서’

아직 남은 여름, 쉼이 간절

어째, 위세 당당한 이 여름이 쉬이 가을에 자리를 내어줄 것 같지 않다. 이 말인즉슨 우리도 여름을 슬기롭게 버틸 방책을 촘촘히 강구해두어야 한다는 뜻이다. 바다, 산, 계곡 등으로 이미 피서를 다녀왔다면 이번에는 절로 떠나보자. 자연 속 절집에서 쉬어가는 시간, ‘절로 피서, 절로 힐링’을 경험하게 된다.



바다와 함께하는 템플스테이, 양양 낙산사



요즘 절에서 휴식을 즐기는 일명 ‘절캉스’(절+바캉스) 또는 ‘템캉스’(템플+바캉스)에 대한 관심이 뜨겁다. 절캉스 인기 속에 바다를 품은 낙산사 템플스테이도 주목받고 있다. 우리나라 사찰은 산에 자리 잡은 경우가 많지만, 한국 3대 관음성지로 꼽히는 낙산사는 바다, 그것도 동해를 바로 곁에 두고 있다. 그렇다 보니 여름 절캉스 장소로 더욱 눈에 띌 수밖에 없다.



낙산사에서 운영하는 템플스테이는 단순히 바다를 접한 입지적 특수성만이 아니라 바다를 활용한 차별화된 프로그램을 선보여 호평을 얻고 있다. 그중 핵심 프로그램이 파도 명상이다. 파도 소리를 들으며 내 안의 소리와 감각에 집중하는 명상 프로그램으로, 관람객들이 떠난 고요한 시간에 홍련암 인근 야외에서 진행된다. 어스름이 깔린 조용한 사찰에서 바다와 마주하는 건 템플스테이 참가자만이 누릴 수 있는 특별한 혜택이다.



동해 바라보며 명상하고, 울창한 숲을 벗삼아 수행자처럼 머물고, 지하철 타고 훌쩍 속세를 떠나니…힐링이 곱절이오



여름철에는 파도 명상이 서핑으로 연결된다. 얼핏 보기에는 정적인 파도 명상과 동적인 서핑이 온전히 다른 영역 같지만, 결국 파도에 집중하는 같은 행위의 연장선이다. 서핑도 파도에 오르기까지 물살의 높이와 강도를 살피며 그 흐름에 온전히 집중해야 한다.



이 과정에서 어느 순간, 파도는 끊임없이 일렁이는데 마음은 한결 잔잔해지는 경험을 하게 된다. 서핑 템플스테이는 여름철 특집 프로그램으로 올해는 8월23일까지 운영된다는 점을 참고하자. 파도 명상과 함께하는 다른 템플스테이 프로그램은 연중 진행된다.



올여름부터 호캉스와 템플스테이를 동시에 즐길 방법도 생겼다. 낙산사 바로 옆에 포타라카 낙산비치웰니스가 새로 문을 열었기 때문이다. 템플스테이를 경험해보고 싶지만, 동행인 성향이나 잠자리 취향 등 문제로 선뜻 도전할 수 없었던 이들에게 좋은 선택지다.



이곳에서는 투숙객 대상으로 낙산사와 연계한 당일형 템플스테이를 운영한다. 호캉스를 즐기며 템플스테이 일부를 체험할 수 있다. 호텔 자체적으로 일출 요가, 차 명상, 소리 명상 등 다채로운 웰니스 프로그램을 기획해 호캉스와 템플스테이를 결합한 특별한 힐링을 선사한다.



진정한 산사 생활 경험하는 템플스테이, 순천 선암사



산사의 일상과 호흡하는 전통 템플스테이를 찾는다면, 선암사가 제격이다. 조계산에 자리한 천년고찰 선암사는 문화유산과 자연유산 측면에서 가치가 뛰어난 곳으로 유네스코 세계유산, 사적, 명승 등 다양한 문화유산·자연유산 관련 지정·등재가 이를 입증한다.



산사로 향하는 길목부터 대단하다. 단풍나무, 동백나무, 느티나무 등 다양한 수종이 울창한 숲길을 만들어낸다. 가을철 단풍 명소로 유명하지만, 모든 나무가 초록빛으로 대동단결한 여름날 풍경도 아름답다. 숲길 아래로는 맑은 계곡물이 졸졸 흘러간다. 덕분에 짙은 그늘에 청량함이 더해진다. 계곡 위로는 무지개 모양 돌다리 승선교까지 놓여, 무릇 여름 산사에 기대하는 모든 걸 보여준다.



<나의 문화유산 답사기> 저자인 유홍준 국립중앙박물관 관장은 언젠가 선암사를 우리나라 최고의 유적지로 꼽은 바 있다. 그만큼 선암사는 한국적인 운치를 가득 품은 곳이다. 화려한 건축 양식이 돋보이는 대웅전을 중심으로 오래된 전각들이 어우러진다. 템플스테이 참가자들은 대웅전에서 멀지 않은 심검당, 창파당 같은 경내 공간에서 잠을 자고, 적묵당에서 스님들과 함께 공양도 한다. 절에서 내준 의복과 고무신을 착용하고 절집에 머물면 잠시나마 실제 수행자가 된 기분이다. 기존 전각을 활용해 사찰의 일상 속으로 자연스럽게 스며들게 한 점. 이게 바로 선암사 템플스테이의 매력이다.



뚜벅이족의 도심형 템플스테이, 부산 범어사



도시를 사랑하는 뚜벅이족에게 추천할 만한 곳은 부산 범어사다. 부산 지하철 1호선에 범어사역이 있다. 그렇다고 역에 내리자마자 사찰이 보이는 건 아니다. 범어사역 인근에서 버스를 타고 10분 정도 이동해야 한다. 대중교통으로 편하게 이동할 수 있되 도심에서 벗어난 고즈넉함을 느낄 수 있는 거리. 범어사는 도심과 딱 적당한 거리를 두고 있다.



‘도심에서 가까운데 산사 분위기가 날까’ 하는 의심은 금물. 범어사가 자리한 금정산은 올해, 우리나라 24번째 국립공원이자 최초의 도심형 국립공원으로 지정됐다. 국립공원의 울창한 숲과 계곡을 배경으로 오래된 전각들이 들어서 전통 산사의 품격을 제대로 보여준다. 일주문에 해당하는 조계문을 지나 천왕문, 불이문, 보제루를 거쳐 대웅전으로 이어지는 길을 따라 천년 고찰의 위엄을 느낄 수 있다.



범어사는 참선 수행의 전통을 이어온 선찰대본산으로, 선 명상을 체험하는 템플스테이를 운영한다. 선 명상과 숲길 포행, 백팔염주 만들기, 스님과의 차담 등을 연계해 잡념을 잠재우고 자신의 내면세계에 집중하는 시간을 제공한다. 템플스테이 참여가 어렵다면 여름을 맞아 진행하는 ‘소울 트레일 in 금정산’ 프로그램을 눈여겨보자. 금정산 숲길 걷기, 싱잉볼 명상, 사찰 음식 만들기, 차담 등으로 구성되는 4시간짜리 힐링 프로그램을 7월부터 9월까지 운영한다.



차 한모금에 청량해지는 한나절



꼭 템플스테이가 아니어도 괜찮다. 절집의 편안함에 기대어 쉬어가기 좋은 사찰 찻집을 뽑아 소개한다.



평창 월정사 난다나 & 청류다원 → 일반적으로 사찰 안에는 찻집이 있는데, 월정사에는 카페와 찻집이 나란히 자리한다. 유리 온실 형태 카페 난다나는 커피 위주, 고풍스러운 찻집 청류다원은 차 위주 메뉴를 판매한다. 두 곳 모두 통유리창으로 오대산의 풍광이 실내까지 연결된다. 숲과 계곡의 청량한 기운을 온전히 만끽할 수 있는 야외 테라스석이 특히 매력적이다.



고성 화암사 청황 → 금강산 첫 봉우리로 꼽히는 신선봉 아래 자리한 고성 화암사에는 전망 좋은 찻집 청황이 있다. 이런저런 설명은 필요 없다. 눈앞에 펼쳐지는 수바위 풍경 하나만으로도 방문 이유가 충분하다.



강화 전등사 죽림다원 → 전등사 경내에 자리한 죽림다원은 여름의 싱그러움을 만끽하기 좋은 찻집이다. 짙푸른 숲에 둘러싸인 아늑한 공간에서 차 한잔 마시며, 절집의 차분함과 자연의 생기를 동시에 누려보자.



양양 낙산사 다래헌 → 동해를 품은 사찰 낙산사 내 찻집답게 시원한 바다 전망을 제공한다. 이곳에서 ‘바다멍’ 하고 있노라면 절로 명상, 절로 힐링하게 된다.



순천 선암사 전통야생차체험관 → 선암사로 향하는 길목에 다례 및 다식 체험을 진행하는 전통야생차체험관이 있다. 전통 한옥에서 순천 전통 야생차를 배우고 음미할 수 있다. 분위기가 좋고 비용도 저렴하니 선암사 방문 시 꼭 들러보길.

