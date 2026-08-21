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현대차 노조, 21일 전면 파업···10년 만

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본문 요약

현대자동차 노동조합이 올해 임금협상 난항으로 21일 전면 파업에 들어갔다.

현대차 노조가 하루 8시간 전면 파업을 벌이는 것은 2016년 단체교섭 이후 10년 만이다.

노조는 이날 노조의 전면 파업 지침에 따라 평소 오전 6시 45분에 업무를 시작하는 기술직 오전조 조합원들은 아예 출근하지 않았다.

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현대차 노조, 21일 전면 파업···10년 만

입력 2026.08.21 09:10

  • 김정훈 기자

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현대차 노조 총파업 결의대회. 연합뉴스

현대차 노조 총파업 결의대회. 연합뉴스

현대자동차 노동조합(금속노조 현대차지부)이 올해 임금협상 난항으로 21일 전면 파업에 들어갔다. 현대차 노조가 하루 8시간 전면 파업을 벌이는 것은 2016년 단체교섭 이후 10년 만이다.

노조는 이날 노조의 전면 파업 지침에 따라 평소 오전 6시 45분에 업무를 시작하는 기술직(생산직) 오전조 조합원들은 아예 출근하지 않았다. 오후 3시 30분부터 일하는 오후조 역시 출근하지 않는다. 이에 따라 울산·전주·아산공장 모든 생산라인이 이날 하루 전부 멈춘다.

오전·오후조가 각 8시간 파업하기 때문에 실제 생산라인은 이날 16시간 가동 중단된다. 생산직과 사무직 등 전체 조합원 3만9000명가량이 파업에 참여한다. 노조는 올해 5월 6일 교섭 상견례 이후 사측을 압박하기 위해 2∼6시간 부분 파업을 수시로 벌였으나, 8시간 파업은 이번이 처음이다.

노사가 대립하는 쟁점은 상여금 인상, 과거 노조 활동 과정에서 불법행위로 해고된 조합원 복직, 정년 연장 등이다. 사측은 이 안건이 올해 임금협상 대상이 아닌 데다 합법적으로 해고된 조합원을 복직시킬 명분이 없다는 입장인 것으로 알려졌다. 정년 연장은 정치권에서 먼저 정리가 되어야 한다는 의견인 것으로 전해졌다.

노조는 오는 24∼25일에도 4시간씩 부분 파업을 예고한 상태다.

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