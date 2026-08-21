반도체 수출 3배 폭증…8월 1~20일 수출 역대 최대

8월 들어 20일까지 수출이 지난해 같은 기간보다 56.0% 늘며 동기간 역대 최대치를 기록했다. 조업일수가 지난해보다 적었는데도 반도체 수출이 3배 가까이 급증하면서 전체 수출 증가세를 끌어올렸다.

21일 관세청에 따르면 이달 1~20일 수출액은 552억달러로 지난해 같은 기간보다 56.0% 증가했다. 8월 1~20일 기준 역대 최대 규모로, 종전 최고치였던 지난해 같은 기간(354억달러)을 크게 웃돌았다.

이달 20일까지 조업일수는 14.0일로 지난해 같은 기간(14.5일)보다 0.5일 적었다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 39억4000만달러로 전년 동기보다 61.5% 증가했다. 전체 수출 증가율(56.0%)보다 일평균 수출 증가율이 더 높아 조업일수 효과를 제외해도 수출 호조가 두드러졌다.

품목별로는 반도체 수출이 전년 동기보다 198.8% 급증하며 전체 수출 증가세를 주도했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.2%로 1년 전보다 22.5%포인트 높아졌다. 컴퓨터 주변기기(242.1%)와 석유제품(56.4%) 수출도 늘어난 반면 승용차는 45.1% 감소했다.

국가별로는 중국(118.6%), 미국(59.4%), 베트남(67.4%), 홍콩(245.5%) 등으로의 수출이 증가했고 유럽연합(EU)은 3.2% 감소했다. 중국·미국·베트남 등 상위 3개국이 전체 수출에서 차지하는 비중은 52.6%였다.

8월 1~20일 수입은 412억달러로 전년 동기보다 19.0% 증가했다. 반도체(59.4%), 원유(17.0%), 반도체 제조장비(89.3%), 기계류(10.2%) 등의 수입이 늘어난 반면 가스는 17.1% 감소했다. 원유·가스·석탄 등 에너지 수입액은 11.1% 증가했다.

국가별로는 중국(27.9%), 미국(23.5%), 유럽연합(EU·17.4%), 일본(34.1%) 등에서 수입이 늘었고 사우디아라비아에서는 22.2% 감소했다.

수출 증가 폭이 수입을 크게 웃돌면서 이 기간 무역수지는 약 140억달러 흑자를 기록했다.